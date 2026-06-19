Předplatné

ONLINE: Skotsko - Maroko. Afričané touží po první výhře, proti stojí evropský soupeř

Maroko se raduje z vedoucího gólu proti Brazílii
Maroko se raduje z vedoucího gólu proti BrazíliiZdroj: ČTK/AP/Frank Franklin
Saibárí a jeho gólová oslava
O výhře Skotů nad Haiti rozhodl John McGinn
O výhře Skotů nad Haiti rozhodl John McGinn
Fotbalisté Skotska se radují z výhry na MS proti Haiti
O výhře Skotů nad Haiti rozhodl John McGinn
6
Fotogalerie
iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Fotbalové MS pokračuje a ve hře jsou důležité body do tabulky skupiny C. Skotsko chce navázat na úvodní tříbodové vítězství proti Haiti (1:0), případný triumf proti Maroku by evropskému týmu předčasně zajistil účast ve vyřazovací fázi mistrovství světa. Čtvrtý tým minulého šampionátu na úvod remizoval 1:1 proti Brazílii a bude si chtít připsat první výhru. Důležité utkání skupiny C startuje v 0.00 SEČ, sledujte jej na iSportu. Postupová matematika na MS 2026 ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Skotsko11001:03
2Brazílie10101:11
3Maroko10101:11
4Haiti10010:10

    Začít diskuzi

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů