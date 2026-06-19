ONLINE: Skotsko - Maroko. Afričané touží po první výhře, proti stojí evropský soupeř
Fotbalové MS pokračuje a ve hře jsou důležité body do tabulky skupiny C. Skotsko chce navázat na úvodní tříbodové vítězství proti Haiti (1:0), případný triumf proti Maroku by evropskému týmu předčasně zajistil účast ve vyřazovací fázi mistrovství světa. Čtvrtý tým minulého šampionátu na úvod remizoval 1:1 proti Brazílii a bude si chtít připsat první výhru. Důležité utkání skupiny C startuje v 0.00 SEČ, sledujte jej na iSportu. Postupová matematika na MS 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Skotsko
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|2
Brazílie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Maroko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Haiti
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0