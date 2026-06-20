Historické vyloučení na MS za zakrytí úst! Expert: Čekali jsme na prvního blbce
Zvykli jsme si na hydratační pauzy, už jsme viděli otočený roh na základě rozhodnutí VAR, i zákaz porady s trenéry při zranění brankáře. Žádné z nových pravidel na mistrovství světa ve fotbale ale neovlivnilo dění v zápase tak, jako se stalo v utkání Turecko - Paraguay (0:1). Jihoameričan Miguel Almirón si při promluvě se soupeřem zakryl ústa, což se nově nesmí. A následovala červená karta.... Program MS ve fotbale ZDE>>>
V první řadě jedno z několika nových pravidel, které FIFA před turnajem představila (jejich přehled najdete ZDE>>>), připomeňme - když si hráč při hovoru se soupeřem zakryje ústa, jde automaticky o prohřešek trestaný červenou kartou. Proč?
FIFA se chce na mistrovství obejít bez obvinění hráčů z rasismu, která v poslední době rezonovala především v případě Vinícius (Real Madrid) versus Gianluca Prestianni (Benfica). Pro české fanoušky je samozřejmě známější případ Ondřej Kúdela versus Glenn Camara z pohárového zápasu mezi Slavií a skotskými Rangers. Místo aby se táhle řešila tvrzení proti tvrzení, jakékoliv takové situaci chce FIFA předcházet.
Klidně tedy můžete hráči pochválit účes, ale jakmile si u toho zakryjete ústa, jde automaticky o červenou kartu. A hodně nepříjemným způsobem si tento mechanizmus vyzkoušel paraguayský reprezentant Miguel Almirón.
Jeho tým byl na obláčku. Rychlým gólem šel proti favorizovanému Turecku do vedení, Evropanům navíc těžce začali téct nervy. Turci začali agresivně reagovat na rozhodnutí rozhodčího i lehké zdržování Paraguaye.
Proto, když se těsně před koncem první půle zhroutil na zem jeden z jihoamerických hráčů, strhla se malá mela. Ale při ní to přišlo. Almirón si při promluvě s Muldurem nedal pozor na ruku a zakryl si ústa. Turek okamžitě běžel k rozhodčímu. Ne snad kvůli nadávce, co Almirón řekl, ale protože dobře znal nová pravidla.
„Čekali jsme, kdo bude ten první blbec, kdo si zakryje ústa. Naprosto zasloužená červená karta, Paraguay strašně poškodil. Na mistrovství světa neodpustitelné,“ komentoval ve studiu ČT sport David Kobylík. Sudí si na první dobrou situace nevšiml, zavolal ho až VAR. Po jeho zásahu poslal vykuleného Almiróna předčasně mimo hřiště...
Paraguay nakonec zkrat ustála a Turkům vyrovnat i před dlouhé oslabení nedovolila. Po výhře 1:0 zvýšila šance na postup, naopak soupeř má už po druhém zápase ve skupině překvapivě jistotu, že na MS skončí už ve skupině.
Po utkání tak mohl kouč Gustavo Alfaro mluvit směrem k bývalému křídelníkovi Newcastlu smířlivě. „Když jsem přišel po zápase do šatny, řekl jsem mu, ať se začne tváři jinak, protože jsme vyhráli. Před zápasem patřil mezi ty, kteří nejvíc tým burcovali, po něm mě požádal o slovo, aby se mohl spoluhráčům omluvit. Sám měl pocit, že tak zkušenému hráči by se takové věci stávat neměli," uvedl trenér.