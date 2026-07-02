Španělsko - Rakousko 3:0. Favorit dominoval a jde dál, dvakrát se trefil Oyarzabal
Fotbalisté Španělska v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa v Americe porazili Rakousko hladce 3:0. Dvě branky favorita dal v Los Angeles Mikel Oyarzabal, jednou skóroval Pedro Porro. Úřadující evropští šampioni potvrdili formu a ani ve čtvrtém utkání na turnaji neinkasovali. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>
Španělé na mistrovství světa vyhráli zápas vyřazovací části poprvé od roku 2010, kdy získali zlato. V osmifinále se utkají s lepším z dvojice Portugalsko - Chorvatsko. Rakušané při své první účasti v play off po 44 letech neuspěli.
Svěřenci trenéra Rangnicka až v nastavení závěrečného zápasu skupiny vydřeli postup a na Španělsko od úvodu nestačili. Favorit měl převahu a po úvodní přestávce na občerstvení se v druhé části první půle začal dostávat do šancí. Po půlhodině hry po rohovém kopu dorazil balon do sítě Cucurella, švédský rozhodčí ale trefu neuznal kvůli předchozímu útočnému faulu na rakouského brankáře.
Gólman Alexander Schlager se blýskl o tři minuty později, kdy vyrazil Oyarzabalovu křížnou střelu. Za další tři minuty už se útočník San Sebastianu prosadil. Po nápadité Cucurellově přihrávce z první po zemi otevřel skóre.
Oyarzabal skóroval na šampionátu coby nejlepší Španěl potřetí. Ještě do přestávky mohl zvýšit Baena, v nastavení ale z přímého kopu napálil jen břevno a dorážejícího Yamala zblízka vychytal rakouský gólman.
Kouč Rangnick za nepříznivého stavu v poločase stáhl dva defenzivněji laděné záložníky, jeho svěřenci se ale dál trápili. Po hodině hry rakouský kouč znovu dvakrát vystřídal a čerstvý Kalajdzic po pár sekundách na trávníku mohl nečekaně srovnat. Hlavičkoval ale nad a na „postupový“ gól proti Alžírsku nenavázal.
V 66. minutě naopak Španělé přidali pojistku. Na Baenův centr z levé strany si naběhl až na hranici malého vápna pravý bek Porro a hlavičkou zaznamenal premiérovou branku v reprezentačním A-týmu.
Španělé závěr kontrolovali a nepustili soupeře prakticky k ničemu. V 89. minutě se navíc prosadili potřetí. Cucurella s Oyarzabalem si zopakovali spolupráci z prvního poločasu a útočník sám před gólmanem nezaváhal.
Devětadvacetiletý kanonýr na turnaji skóroval již počtvrté a v neúplné střelecké tabulce ztrácí dvě branky na lídry Mbappého s Messim. Oyarzabal si zároveň znovu vylepšil mimořádnou reprezentační bilanci, za posledních 17 zápasů v národním dresu si připsal stejný počet gólů.