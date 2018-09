V Rusku je módní fandit. I na zápas proti Česku vyprodali tenhle stadion

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Rostov Arena, Rostov (Rusko)

Jenže podceňovaná parta na domácí turnaji zazářila. Poutavou pouť zakončila až ve čtvrtfinále, kdy smolně vypadla v penaltovém rozstřelu s Chorvatskem. Kousíček ji scházel k tomu, aby hrála o medaile.

Nálada se změnila o sto osmdesát stupňů. Představte si, že v Rusku je nyní módní fandit národnímu týmu! „Vytvořil se kult sborné. Lidi mužstvo opravdu podporují, všichni se dívají na zápasy, všichni fandí. Něco podobného se stalo před deseti lety po mistrovství Evropy, kde jsme se dostali semifinále,“ říká Sevastian Terletskij z moskevského listu Izvěstija.

Proto také neváhejte, že dnes bude v Rostově na Donu vyprodáno. Na obyčejný přátelský zápas s průměrným Českem, které marně hledá cestu z kouta, přijde do hlediště nového stadionu čtyřicet tisíc fanoušků.

„Ano, jde o relativně bezvýznamný zápas, ale v Rostově chodí i na zápasy s průměrnými celky klidně třicet tisíc fanoušků. Fotbal je tady populární, obzvlášť po mistrovství světa. Úspěch nesmírně pohnul celou zemí,“ přikyvuje Terletskij.

Dávno pryč jsou doby, kdy každou nominaci Stanislava Čerčesova veřejnost napadala a počítala jména, které měla v sestavě být. Rusové už bodrému kouči z Kavkazu přišli na chuť. Přijali ho za svého, respektují ho.

Zapomenuté jsou neshody s jedním z nejlepších ruských hráčů Igorem Děnisovem, jehož fanoušci měli v mimořádné oblibě a těšil se u nich respektu. „Čerčesov neměl důvěru. Na mistrovství nepozval několik klíčových hráčů, do toho konflikt s Děnisovem. Přesto dovedl potvrdit svoji pozici, z Ruska udělal jeden tým. V očích všech má nyní obrovskou podporu. Teď nepozval třeba Smolova, což bylo překvapení, ale už si to nikdo nedovolil zpochybnit,“ praví Terletskij.

Fotbalové Rusko je jednoduše trendy. Moskevský Spartak domlouvá velký kontrakt s Johnem Terrym, smlouvu s Petrohradem parafoval Claudio Marchisio a v Lokomotivu hraje Benedikt Höwedes.

Příchod velkých jmen světového fotbalu ještě více zvyšuje fotbalový boom v Rusku.

Rusové na to ale nehřeší, dál pracují. Ví, že pokud by si teď užívali krásných časů, za pár let by na to dojeli. Takovou zkušenost mají po mistrovství Evropy před deseti lety. Sborná prošla až do semifinále, pak ale nastal těžký útlum, který se zastavil až na domácím šampionátu.

Proto trenér Stanislav Čerčesov po svém týmu neustále šlape. Když dostal na tiskové konferenci před zápasem s Českem od jednoho z ruských novinářů otázku a ve větě zaznělo spojení „přátelské utkání“, holohlavý muž s knírkem pod nosem málem vyletěl z kůže.

„Pro nás neexistuje žádné přátelské utkání. Na to zapomeňte. Jestliže nejde o kvalifikaci, tak hrajeme kontrolní utkání. Kdy zjišťujeme, co se nám daří a na čem musíme pracovat. Navíc oproti mistrovství světa máme v týmu plno nových kluků, mužstvo je víc jak z poloviny jiné. Oni musí ukázat, že si zaslouží tady být. Pro ně to rozhodně přátelské utkání nebude,“ spustil vodopád slov Čerčesov.

Češi budou mít dnes v Rostově zatraceně složitou úlohu.