Pokažená baráž proti Belgii: Řepkův loket, bobřík mlčení i „týpek“ Obst

Srniček vs. Čech

Gólman Petr Čech ten podzim zářil jako zelenáč v dresu Sparty v Lize mistrů. Kupříkladu na Bayernu Mnichov zachytal neuvěřitelně. Jedničkou v národním mužstvu však byl elegán Pavel Srniček, toho času ve službách Brescia Calcio.

Před baráží se začalo řešit, zda by třiatřicetiletého matadora neměl vystřídat o čtrnáct let mladší bažant. Srnička to štvalo. „Chtělo by to trochu úcty,“ ozval se. Nakonec odchytal obě utkání, inkasoval dvakrát. Odveta byla jeho posledním vystoupením v reprezentaci.

Srniček, který zemřel na konci roku 2015, možná i proto získal ke konkurentovi odstup. Jako jeden z mála ho v dalších letech kritizoval. „Petr žije jen ze jména,“ pronesl například.