Koubkův plán s Daridou: v základu a s kapitánskou páskou?! Modrič jako inspirace
Až za dva týdny vyběhne česká reprezentace v Edenu k barážovému utkání s Irskem, oči spousty fanoušků budou mířit zejména na fotbalistu, který se v úterní nominaci trenéra Miroslava Koubka – při vší úctě – ocitne paradoxně z pravděpodobně nejméně zvučného klubu. Vladimír Darida v ní bude figurovat coby kapitán Hradce Králové. To ale není vše. iSport a pořad Liga naruby Zoom na základě důvěryhodných zdrojů poodhalují plán, jaký má národní tým s pětatřicetiletým záložníkem.
Když Vladimír Darida řekl v únoru kouči Miroslavu Koubkovi a generálnímu manažeru Pavlu Nedvědovi na comeback do reprezentace souhlasné Ano, začaly se rojit spekulace o tom, jaká bude role zkušeného středopolaře.
Informace iSportu nabízejí podrobnější obrysy spolupráce, které v úterní premiéře nového dílu pořadu Liga naruby Zoom představili redaktoři Michal Kvasnica s Bartolomějem Černíkem.
Zaprvé: vytížení. Ačkoli je pravdou, že srdce hřiště je momentálně personálně vykryté slušně (Tomáš Souček, Michal Sadílek, Lukáš Červ, Michal Beran...), Darida bude hrát důležitou funkci. Jakmile si Koubek zanalyzoval (nejen) Irsko, došel k jednoznačnému názoru, že pátý nejproduktivnější hráč Chance Ligy (8+3) se mu bude do systému náramně hodit.
Přestože se vyskytly i takové hlasy, že Darida by pomohl už jen svou přítomností, mentorstvím, charakterem a klidně jako žolík do závěrečných minut, v Koubkově hlavě se měl zrodit jiný plán.
A redakční zdroje se shodují na tom, že