Potvrzeno: Bejbl bude asistentem trenéra reprezentace. Česká spojka pro Deniu
Už má strahovské razítko. Českým asistentem španělského trenéra Santiaga Denii u národního týmu se stal Radek Bejbl. Bývalý reprezentant, který měl zásadní vliv na příchod stávajícího kouče.
Vedení asociace doladilo poslední detaily, aby dnes oznámilo, že s Bejblem je vše dohodnuté. Stane se českou spojkou v převážně zahraničním realizačním týmu Santiaga Denii, jehož prvním asistentem je krajan Pablo Amo.
„Chceme pracovat s místními asistenty, to je také důležité, potřebujeme k sobě někoho, kdo zná ligu a lidi kolem ní. Budeme na tom dělat společně s Pavlem Nedvědem a Zdeňkem Grygerou, vytvoříme si nový realizační tým,“ pověděl trenér při své inauguraci před necelým měsícem.
Už tou dobou se povídalo hlavně o Bejblovi, což se nyní potvrdilo. Minimálně z lidského pohledu má tato volba logiku. Zopakujme si, že Denia a Bejbl jsou vrstevníci, kteří spolu koncem 90. let strávili čtyři roky v jedné kabině Atlétika Madrid a nastoupili společně k více než stovce zápasů španělského top týmu.
O dvě dekády později se oba začali občasně potkávat znovu, ovšem už jako soupeři. Každý z nich se stal trenérem mládežnických reprezentací své země. Denia vedl mezi lety 2010 až 2024 španělské výběry do 17, 19, 21 a 23 let, Bejbl pracoval v letech 2018 až 2023 jako trenér českých výběrů do 17, 18 a 19 let.
Znovu ve stejné šatně
I poté zůstali v kontaktu a má se za to, že to byl právě Bejbl, kdo po mistrovství světa a odchodu Miroslava Koubka propojil španělského experta s reprezentačním manažerem Pavlem Nedvědem a předsedou asociace Davidem Trundou. Nyní se tedy Bejbl a Denia znovu ocitnou ve stejné šatně.
Pro Bejbla se bude jednat o návrat do fotbalu. Po odchodu od reprezentační devatenáctky v roce 2023 si dal fotbalovou pauzu. Dění sledoval jenom zdálky a věnoval se svému koníčku, kterým je golf.
Ostrým – a to pořádně – startem pro Deniu, Bejbla a celý nový realizační tým bude výkop Ligy národů. V ní se během jedenácti dní reprezentace představí hned čtyřikrát. V Praze proti Chorvatsku a Anglii, hned na to v Oviedu proti Španělsku a nakonec ve Wembley proti Anglii.
Slušný rozjezd, a to včetně Deniova rodného Španělska, které má čerstvě ve vitríně trofej pro mistra světa.