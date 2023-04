Liverpool: vášeň vyhasíná, Klopp je na křižovatce. Má klubu ještě co dát?

Anglický výraz „the elephant in the room“ označuje kontroverzní skutečnost, závažnou otázku či nepřehlédnutelný problém, o němž každý ví, ale nikdo ho nezmíní. Jürgen Klopp to téma nadhodil sám. „Slon v místnosti je z vašeho pohledu nejspíš to, proč tu stále jsem.“ Rozhlédl se po sálu plném reportérů.

„Poslední stojící muž v tomhle bláznivém světě.“ V kalendáři přebral vládu duben a Liverpool utrpěl devátou ligovou porážku – Manchester City postrádal zraněného Haalanda, přesto si Reds usmažil jako cibulku na másle (4:1).

Novináři požádali Kloppa o reakci na dramatických 24 hodin, během nichž Leicester City odvolal Brendana Rodgerse (jeho předchůdce na Anfieldu) a Chelsea ukončila krátké panování Grahama Pottera. Němec, momentálně nejdéle sloužící kouč Premier League (sedm a půl roku), mluvil naplno: „To už je 13 vyhazovů, co? Strašné číslo. Stejně jako oni jsem i já zodpovědný za neúspěšný tým, který v této sezoně nesplnil očekávání.“

Na vedoucí Arsenal v té době ztráceli 30 bodů a vážně hrozí, že poprvé od roku 2016 neproplují do Ligy mistrů, což je pro finanční oddělení balvan na krku. A přece je nepravděpodobné, že američtí majitelé (Fenway Sports Group) ztratí hlavu a Kloppa v návalu hysterie sesadí.

Proč? Pyšní se úctou a zásluhami. Má důvěru šéfů i ryzí oddanost Anfieldu, prestiž, o jaké si jiní nechávají zdát. Sám však přiznal: „Sedím tu jen kvůli tomu, co bylo v minulých letech. Nelíbí se mi, že na to musím do značné míry spoléhat. Nejsem tady jako talisman nebo kvůli nástěnným malbám na domech, mým úkolem jsou výsledky. A tahle sezona není dobrá. Musím to vyřešit. Jinak… Goodbye, dear friends. Auf Wiedersehen, liebe Freunde.“