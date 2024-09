Plnou nádrž, prosím. Slotův boj s temným odkazem Nizozemců v Anglii

Po devíti sezonách s Kloppem je to pro Liverpool skok do nového – a nejistého – světa jak pro tým, tak pro fanoušky. Nikdo neví, jak dobře nebo špatně to dopadne, ale na hřišti je cítit optimismus. Je tu obměněná hierarchie v čele s Michaelem Edwardsem (generální ředitel) a Richardem Hughesem (sportovní ředitel). A hlavně Arne Slot, který se pokusí vzepřít historii. Nizozemský kouč, který by ovládl Premier League, se ještě nenašel.