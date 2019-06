Na úrovni TOP klubů ještě nejsem, říká Jankto. Z Šilhavého jde respekt | iSport.cz

Jakub Jankto a společně s ním i Patrik Schick. Dva pamětníci generace, která se před dvěma lety bila na EURO do 21 let, dva italští krajánci a dva hráči, kteří se svými výkony na uplynulém reprezentačním srazu nejvíce zasloužili o dvě české výhry nad Bulharskem a Černou Horou. „Když se na ty dva zápasy zpětně podívám, tak vstřelený gól, poloasistence, máme šest bodů po dvou dobrých výkonech. Panuje velká spokojenost,“ říká záložník Sampdorie Janov.

Dva zápasy, šest bodů a skóre 5:1. Poslední reprezentační sraz se povedl, viďte?

„Jednoznačně. Po výprasku v Anglii, kde jsme si v podstatě dali tři vlastňáky, a výsledek byl katastrofální, jsme si dali za cíl, že tenhle sraz musí vypadat jinak. Myslím si, že proti Bulharům jsme byli jednoznačně lepší, ale paradoxně se nám podařilo vstřelit jen dva góly. A naopak s Černou Horou jsme si vypracovali jen tři, čtyři šance a padly z toho tři branky. Jsme rádi, že jsme získali šest bodů a tato dvě utkání jsme zvládli.“

Přitom červnový termín nebývá úplně oblíbený. Hráči jsou unaveni po dlouhé sezoně, spíš se vidí na dovolené…

„To je právě ono. Měli jsme na kontě nula bodů a někteří hráči přijeli, třeba ti z české ligy, uprostřed svojí dovolené. V tomhle patří klukům obrovský respekt, i když třeba vůbec nenastoupili. Přijeli po náročné sezoně, chtěli tu být a za to klobouk dolů. I tohle v týmu hodně dělá a přispělo to k dvěma výhrám.“

Z vašeho pohledu to byl asi jeden z nejlepších srazů, berete to tak?

„Hodně lidí se mě na tohle ptalo. (usměje se) Já bych to tak asi neřekl. Nicméně když se na ty dva zápasy zpětně podívám, tak vstřelený gól, poloasistence, máme šest bodů po dvou dobrých výkonech. Z tohohle pohledu to asi nejpovedenější sraz byl, ale dva moje nejlepší zápasy v národním týmu asi ne.“

Je znát, že se konečně tvoří pevná osa týmu?

„Tohle je strašně relativní. Vyjdou vám tři zápasy, každý začne říkat, jak jsme na vítězné vlně, že se tu rýsuje nový tým, který má velkou budoucnost. Pak se jednou, dvakrát prohraje a všichni se ptají, co se děje. Čtu články, jak reprezentace zase upadá… My víme, že když následující zápasy s Kosovem a Černou Horou nevyhrajeme, tak smažeme vše, co jsme při tomhle srazu vybojovali.“

Ale nástup generace zajímavých hráčů jako jste vy, Patrik Schick či Tomáš Souček se začíná projevovat. S tím souhlasíte?

„Stále si však myslím, že si budeme muset na úspěch počkat. Nastoupila nová generace a ještě nějaký čas potrvá, než si vše sedne. Nejsme na úrovni Španělska či Německa, kde mají desítky supertalentů. My budeme rádi, kdy se objeví jeden výjimečný hráč v každém ročníku. A ani k tomu zatím nedochází. Myslím si, že ještě potřebujeme počkat na nějakou top generaci, abychom se mohli opět měřit s nejlepšími.