Pirlo ukázal koule! Šokoval s juniory i posilami, hráčům dává svobodu

Otřepané klišé o trenérském diplomu, na němž ještě nestačil zaschnout inkoust, v případě Andrey Pirla skutečně sedí. Závěrečné zkoušky potřebné pro uzavření studia trenérské profilicence složil teprve před pár dny. A v neděli skvěle zvládl i praktickou část, neboť Juventus pod jeho vedením vstoupil do nového ročníku Serie A hladkou domácí výhrou 3:0 nad Sampdorií Janov.

„Neměli jsme mnoho času, protože příprava začala pozdě a navíc ji zkrátila reprezentační přestávka, takže jsme sehráli jen jedno přípravné utkání. Ale byl to dobrý debut a máme na čem stavět,“ uvedl bývalý reprezentant, který na lavičce „bianconeri“ nahradil Maurizia Sarriho. Ten sice dovedl Juventus v minulé sezoně k devátému titulu v řadě, ale nepřežil vyřazení v osmifinále Ligy mistrů Olympiquem Lyon.

Jde o zásadní změnu, bez přehánění o kulturní revoluci. Doslova. Zatímco jedenašedesátiletý Sarri zkoušel napasovat Cristiana Ronalda, Paula Dybalu a další hvězdy do svého propracovaného fotbalu založeného na množství krátkých přihrávek, kterému se začalo říkat Sarriball, o rovných dvacet let mladší Pirlo na to jde zcela opačně. Systém se snaží ušít na míru hráčům, které má k dispozici, aby se v něm cítili pokud možno co nejkomfortněji – a co nejlépe v něm vynikly jejich silné stránky.

Nový trenér Juventus má navíc kuráž. Říká vám něco jméno Gianluca Frabotta? Patrně ne. Pak vězte, že jde o hráče juniorky, kterého se Pirlo nebál nasadit místo zraněného Alexe Sandra. V rozestavení 3-4-1-2 však překvapil i start mladých posil Dejana Kulusevskiho a Westona McKennieho, nečekal se ani Aaron Ramsey v roli desítky za oběma útočníky.

Všechno však proti Sampdorii fungovalo perfektně. Švédský talent Kulusevski biliárovou ranou otevřel skóre, Američan McKennie dodal záložní řadě potřebnou energii a Velšan Ramsey, který už byl v Turíně pomalu na odpis, zásoboval Ronalda před sebou jednou výbornou přihrávkou za druhou.

„Balanc je samozřejmě důležitý, ale budeme se snažit využívat talentu v našem kádru, co nejvíc to půjde,“ komentoval své odvážné volby Pirlo.

Na první pohled bylo znát, že hráčům Juventusu nový boss a jeho ideje sedí.

„Ukázali jsme pár věcí, co po nás trenér chce, nové pojetí fotbalu i hodně entuziasmu, když jsme byli v držení míče i když jsme usilovali o jeho získání,“ prohlásil spokojeně zkušený stoper Leonardo Bonucci.

„Mezi Sarrim a Pirlem je velký rozdíl. Zatímco dřív jsme se při bránění pohybovali v organizovaném bloku, nyní máme větší svobodu, jsme agresivnější a můžeme tak balon získávat častěji,“ dodal jasně.

Nový kouč Juventusu vykročil pravou nohou.