Kolem Hložka krouží slavné kluby z Anglie a Itálie. Kuka prozradil prioritu

Probíhající sezona Leverkusenu vstoupí do dějin. Tuzemského fanouška může těšit, že v kádru německého suveréna figurují stále i tři Češi. V létě by se to však mohlo změnit. Talent Adama Hložka se na mistrovské adrese nedaří plně rozvinout. Logicky se tak v přestupových spekulacích začíná více a více objevovat i jeho jméno. Německý Bild přišel s informací, že o českého útočníka stojí dva italské a dva anglické kluby. O koho by naopak mohl stát kouč Bayeru Xabi Alonso?

Hložkova bilance v mistrovské sezoně? Jen v bundeslize nakoukl do 22 klání a vstřelil dva góly. Slůvko nakouknout je tady na místě. Rodák z Ivančic totiž povětšinou plní roli žolíka Xabiho Alonsa na poslední okamžiky utkání. Z oněch 22 případů se v základu objevil český forvard jen ve čtyřech případech.

Přes Patrika Schicka i Victora Boniface se na hrot těžko prosazuje, byť se obě hlavní útočná kladiva vystřídala během ročníku na marodce. Nutno dodat, že Hložek může hrát i pod hrotem, případně z křídla.

Na všech postech se ale během sezony lépe osvědčili jeho konkurenti. O Florianu Wirtzovi nemá smysl vůbec spekulovat. Německý supertalent je zcela rozdílovým hráčem, pokud je zdravý. Větší přínos než Hložek však prokázali třeba také Amine Adli, Nathan Tella či zkušený Jonas Hofmann.

Na Hložkovu obranu je potřeba dodat, že momentálně nemá jak bojovat, protože laboruje s poraněným kotníkem. Hlavně je však součástí týmu, který zcela jednoznačně bundesligu ovládá bez jediné porážky a Bayern Mnichov odstavil na vedlejší kolej. Mít v tak dobrém soukolí pozici náhradníka není zase tak špatnou vizitkou, i když se po přesunu ze Sparty čekalo víc.

Článek pokračuje pod grafikou

Čerstvě se ukazuje, že byť Hložek neprožil průlom mezi bundesligové hvězdy ani ve své druhé sezoně v Německu, je o něj zájem. Německý Bild hovoří o obou římských klubech. Ve hře by mohlo být AS i Lazio. O městě či prvně zmíněném klubu by mohl Hložkovi poreferovat spoluhráč Patrik Schick, který v AS strávil dva roky. Zároveň se hovoří o zájmu Leicesteru a Leedsu. Tedy klubů, které se po loňském sestupu znovu derou zpět do Premier League.

Říká se, že ikona Leicesteru Jamie Vardy bude končit a lišky hledají náhradu, v případě Leedsu mají spekulace dokonce konkrétnější obrysy. Do Německa by se mohl stěhovat nizozemský křídelník Crysencio Summerville právě výměnou za Hložka, Leverkusen by musel pravděpodobně ještě něco přihodit.

Summerville nasázel v této sezoně druhé anglické ligy 19 gólů a přidal k nim 9 asistencí v 41 zápasech. Jeho cenovka se momentálně pohybuje na hranici 18 milionů eur, zatímco ta Hložkova nedávno klesla z 13 na 10 milionů.

„Berte to opravdu jen jako spekulaci. Teď tohle není na programu. Těch klubů ve hře bude asi hodně, pokud tomu dá Leverkusen zelenou. Prioritou zůstává hostování v Německu,“ prozradil Pavel Kuka, agent z manažerské skupiny ISM, která Hložka zastupuje.

Že už o Hložka byl zájem v zimě, Kuka potvrdil i ve speciálním dílu Ligy naruby, který se zabýval tažením Leverkusenu. „Na Adama už v zimě byly nabídky, ale Leverkusen o nich nechtěl slyšet, nechtěl nic podcenit, protože tam byl Africký pohár národů. To vytížení tak mohlo být pro Adama větší. Taky se tak stalo, odehrál třeba vynikající utkání ve Freiburgu. Pak se trenér rozhodl vrátit k té své sestavě. Musíme si uvědomit, že Adam i Patrik Schick dnes hrají v odskočeném mančaftu německé ligy od Bayernu. Je to obrovský úspěch a není na tom nic špatného, že v takové konkurenci se hráč v nízkém věku ještě neprosadí. V létě je o tom ale potřeba mluvit a situaci řešit kvůli sportovnímu vývoji,“ řekl Kuka.

Kmenový hráč Realu a kometa Seria A do Leverkusenu?

Byť sezona ještě nekončí, kolem Bayeru už je poměrně horko. Kromě spekulací kolem Hložka, které zřejmě jen tak nepominou, se rozpovídal taky Alejandro Grimaldo.

„Mým cílem je jednou hrát ve Španělsku. Je to moje země,“ prozradil španělský wingbek, který však dodává, že v Leverkusenu je šťastný a co se týče návratu do vlasti, uvažoval by jen o Barceloně a Realu Madrid. I z toho důvodu, že by byl více vidět před reprezentačním koučem.

„Když španělský hráč nastupuje v zahraničí, není mu věnována taková pozornost,“ má jasno Grimaldo, který si odbyl premiéru v národním týmu nedávno pod Luisem de la Fuentem.

Příznivci Bayeru mohou zatím zůstat v klidu. Barca na Grimalda bude těžko shánět prostředky a Real spíše cílí na Alphonsa Daviese z Bayernu Mnichov.

Čerstvě se taky rojí spekulace o prvních hráčích, které má na mušce kouč Bayeru Xabi Alonso. A jde o sázku na mladé. Relativně neznámý obránce Rafa Marín odvádí cenné služby Deportivu Alavés, ale nadále je kmenovým hráčem Realu Madrid.

Italský stoper Riccardo Calafiori je jedním ze symbolů boloňského povstání v Serii A. O jeho přesunu za lepším v létě pochybuje málokdo, ale stěhování do Leverkusenu by bylo spíše překvapiví, protože o jednadvacetiletého obránce stojí taky Juventus Turín.