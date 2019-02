Čtyři penalty, top zákroky a pochvala od Gerrarda? Šílenost, říká Hladký | iSport.cz

Byť dostal čtyři kusy, zaujal. Exlibereckého gólmana Václava Hladkého však na sobotním utkání v Ibrox Parku přece jen něco mrzelo. „Že jsem aspoň jednu penaltu nechytil a že jsem na konci dostal gól ze hry,“ povídá.

Povězte, co to bylo za bláznivý zápas?

„Bláznivý je asi slabé slovo. Vůbec jsem nerozuměl tomu, co se to děje. Připadal jsem si jako na jednom nejmenovaném stadionu v České republice, ale ani tam jsem nezažil něco takového... Rozebírá se to tady na Sky Sports i BBC a všichni to berou jako obrovskou šílenost. Ze čtyř penalt totiž měla být jen jedna. U jedné nešlo o žádný faul a další dvě byly mimo vápno. Divočina.“

Takže jste si pomyslel něco ve stylu „No jo, hrajeme přece na Rangers“?

„Nerad bych se k tomu moc vyjadřoval. Tady se to od soboty neustále analyzuje, pouštějí se dokola zpomalené záběry a nikde není nic vidět. Jedna byla OK, ale ty tři další? Fakt nesmysl.“

Co se brankáři honí hlavou, když rozhodčí píská jednu penaltu za druhou?

„V první chvíli je člověk naštvaný na kluky za fauly ve vápně, říká si, proč do toho chodí zbytečně tak naivně. Moc jsem to nechápal, byla to frustrace. Když jsem to ale pak viděl na videu, zjistil jsem, že v tom kluci byli nevinně.“