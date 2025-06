Lingr v MLS znovu skóroval, hlavou zmírnil porážku svého Houstonu

Houston prohrál podruhé za sebou a v tabulce Západní konference je na 11. místě dva body za postupovými příčkami do play off. Lingr do texaského klubu přišel koncem března z pražské Slavie.

Pavel Bucha odehrál celé utkání za Cincinnati, které zvítězilo nad hřišti New England 1:0 a uspělo po čtyřech zápasech bez výhry. Ve Východní konferenci je druhé.