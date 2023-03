Extalent Realu měl být jako Ronaldo, ale… Život jako šílená telenovela

Nejžhavější talent Realu Madrid. Následovník Cristiana Ronalda. Jestliže se dočkáte těchto přívlastků, očekávají se od vás velké věci. A skutečně. Jesé Rodríguez napsal doposud mimořádný životní příběh. Jen se neodehrává zrovna na trávníku. Ve 30 letech toho zvládl opravdu dost. Přežil výbuch plynu, o dítěti se dozvěděl z Instagramu, jeho přítelkyně jej přejela autem, načež ji požádal o ruku a nyní s ní čeká už šesté dítě. No, někdy to prostě nejde úplně podle plánu... Nebo ano?

Čas je proti nám. Tímhle heslem se vždy řídil. První dítě se mu narodilo v 19 letech. Hrdě jej pojmenoval Jesé Jr. po sobě. Poněkud bizarněji se ale dozvěděl o druhém potomkovi. A to tak, že jeho expřítelkyně dala na Instagram fotku s dítětem a k příspěvku napsala hashtagy: #oursonishere (naše syn) #jeserodriguez. Originální, to se musí nechat…

Zatímco na hřišti Jesého kariéra stagnovala, rozhodl se rozjet ještě jednu. Vydal se do hudební branže, kde pod uměleckým jménem Jey M. vydal sérii popových písniček. Výraznějšího uznání se sice nedočkal, přesto se vmáčkl do světa celebrit a narazil na životní lásku, pokud se to tak dá tedy nazývat…

Jeho hudební „nadání“ upoutalo pozornost španělské celebrity realitních show Aurah Ruizové, se kterou začal chodit. A šlo opravdu o bouřlivý vztah, jenž zažil několik dramatických kapitol. V roce 2016 navzdory uvadajícím výkonům přestoupil Jesé do PSG. A do Paříže se s ním přestěhovala i Aurah, ačkoli se ve španělském bulváru spekulovalo, že ji Rodríguez podvádí. Přesto si spolu o rok později udělali syna, jeho třetí dítě…

Jenže na trávníku opět příliš nezářil. Proto jej PSG poslalo na hostování do Stoke City. A deštivé anglické počasí se Aurah zrovna nezamlouvalo. Vždyť byla zvyklá na Madrid a Paříž. Stěhování tedy nepřipadalo v úvahu, tak raději Jesého zažalovala za to, že si neplní otcovské povinnosti…

Po nevydařeném angažmá v PSG se Jesé vrací do rodného Las Palmas a opět nachází střeleckou formu. Už se zdálo, že se jeho život vrací do normálu. Jenže… Španělskem prolétla zpráva, že ho srazilo auto, které z místa činu ujelo. A kdo seděl za volantem? Ano, „expřítelkyně“ Aurah…

Žádost o ruku a šesté dítě

Asi byste čekali, že po posledním incidentu je s láskou konec, jenže místo další žaloby přišla žádost o ruku. Jesé a Aurah se budou brát! Nebo to vlastně možná v tomhle případě dává smysl. Nyní je Jesému 30 let, hraje za italskou Sampdorii Janov a je se svojí „životní láskou“, se kterou čekají už jeho šesté dítě. Co špatného by se ještě mohlo stát…