Evropa chystá stěhování elitních střelců. Ve hře je až 8,3 miliardy | iSport.cz

V Evropě se chystá stěhování střelců. Jaký to bude mít dopad? • FOTO: koláž iSport.cz

Až se to rozjede, bude to pořádný šrumec! Evropští giganti chystají velké stěhování kanonýrů. Střelce hledají v Realu Madrid, Chelsea, ale i v Barceloně. Jak na sebe navazují Mauro Icardi, Alváro Morata, Gonzálo Higuaín či Timo Werner? Jaká je jejich hodnota? A kam by mohli odejít? Na trhu se může roztočit až 325 milionů eur (8,3 miliardy korun).