Hotovo. Kuchta jde do Dánska: Dobré roky ve Spartě. Chce udělat další krok

Po dvou letech opustil pražskou Spartu. Jan Kuchta, jehož pozice v letenské sestavě na startu této sezony výrazně oslabila, zamířil do Midtjyllandu. Sedmadvacetiletý útočník podepsal v Dánsku smlouvu do roku 2028. Podle informací deníku Tipsbladet by Pražané měli dostat 2,7 milionu eur (asi 67 milionů korun). „Po několika dobrých letech ve Spartě se cítím připravený udělat další krok v novém klubu a nové zemi," uvedl pro klubový web Kuchta.