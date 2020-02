Slavia a její mistři 1996: Cipro, starý Eden a Bejbl jako Souček 90. let | iSport.cz

Fotbalová Slavia za 30 let od pádu komunismu zažila snad jen jeden stejně euforický rok jako ten loňský. Sezona 1995/96 bude pro celou sešívanou komunitu navždy možná tou nejlepší v historii. Tým, vedený Františkem Ciprem, plný mladých hvězd s Karlem Poborským, Vladimírem Šmicerem, Radkem Bejblem a spoustou dalších předváděl skvělý fotbal, po 49 letech získal první titul a dotáhl to až do semifinále Poháru UEFA. Navíc mnozí slávisté pomohli české reprezentaci k senzačním stříbrným medailím na Euru.