Kluby reagují na Prymulu: Pardubice chtějí hrát, Plzeň zuří, Jablonec pustí i hosty

Roman Prymula oficiálně potvrdil to, co nastínil v úterý večer. Minimálně pro příštích čtrnáct dní platí omezení počtu diváků na stadionech: 2000 sedicích lidí venku, tedy například na fotbal, 1000 uvnitř. Jak na opatření reagují fotbalové a hokejové kluby? Několik extraligových celků chce dokonce po dobu opatření přerušit nejvyšší soutěž.

Omezení na jeden tisíc sedících diváků v uzavřené areně rozdělilo extraligu na dva tábory. Jedna část ligy chce po dobu trvání opatření soutěž přerušit. Mezi nejhlasitější zastánce tohoto řešení patří například Plzeň.

„Za nově stanovených podmínek vůbec nemá smysl hrát. Tady se navíc mění pravidla jednou za čtrnáct dní. Na začátku září vám povolí nějakou kapacitu, takže kluby prodají určitý počet permanentek, a po dvou týdnech vám řeknou: „Ne, my vám tam ty lidi nepustíme.“ Takhle to dělat nejde. S tím jsou spojené i další věci,“ sdělil plzeňský sportovní manažer Tomáš Vlasák pro Sport.cz.

„Doteď jsme mohli na stadion pustit 3509 diváků a všichni to jsou permanentkáři. A teď jako máme začít obvolávat dva a půl tisíce fanoušků, že na hokej nemůžou nebo že smějí jít jen na jeden zápas a na druhý se to vymění?! To přece nejde, to je blázinec!“ soptil bývalý útočník.

Na druhé straně barikády stojí například Pardubice. Majitel Dynama Petr Dědek na Twitteru jasně vyhlásil, že jeho klub chce hrát dál. „Zastavení soutěže by znamenalo mnohem větší ekonomické dopady, než jsou spojené s dočasným snížením počtu diváků na stadionu,“ napsal podnikatel.

O tom, v jakém režimu bude extraliga v příštích 14 dnech fungovat, či zda se na tuto dobu zastaví, rozhodne čtvrteční zasedání APK.

Fotbalový Jablonec na svých stránkách oznámil, že dvoutisícovou kapacitu pro venkovní sportovní akce splňuje, všichni permanentkáři tak mohou na zápasy chodit tak jako doposud. Připraveny budou i vstupenky pro hosty, tedy Opavu. Slezané dostanou 30 míst.

S koronavirovou situací se vyrovnává i pražská Sparta. Ladislav Krejčí ml. a Libor Kozák, kteří kvůli nákaze COVID-19 chyběli v zápase se Zlínem, už za sebou mají negativní testy a zapojili se do tréninku.