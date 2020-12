Co všechno hrozí Berbrovi? Roky ve vězení, vyloučení z FAČR i pokuta

Deset let. Aspoň. Nejeden fotbalový fanoušek by chtěl vidět Romana Berbra, jak odchází od civilního soudu s vysokým trestem. Jenže na základě dosud známé klasifikace jeho činu to vypadá, že nejvyšší možná sazbou bude šest let a osm měsíců. Ovšem ve fotbale to může být jiné. Každý z paragrafů, z nichž etická komise bývalého místopředsedu viní, umožňuje bývalého mocného muže vyloučit z FAČR. Co všechno Berbrovi u civilních i fotbalových soudů hrozí, se dočtete v zamčené části článku.