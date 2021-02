Bod pro Fevoluci. Řepka je předsedou v okrese, získal všechny hlasy

Rudolf Řepka by se mohl vrátit do Teplic • Dominik Bakeš (Sport)

Bývalý generální sekretář FAČR se naplno vrací do fotbalu. Pár dní poté, co mu začali v prvoligovém klubu FK Teplice říkat pane řediteli, stal se i šéfem Okresního fotbalového svazu rovněž v Teplicích.

„Hlasovalo dvaatřicet delegátů, dostal jsem dvaatřicet hlasů. Cítím to jako silnou podporu,“ těší se z přesvědčivého mandátu. Spokojen je i se složením výkonného výboru. Ten má sedm členů, z toho pět jich působilo i v předchozím vedení. „Ale v tomto případě to neznamená, že to je špatně. Tady to lidi dělali dobře,“ vysvětluje.

Valná hromada sice mohla za zpřísněných hygienických opatření probíhat při osobní účasti delegátů, ale teplický okres se rozhodl pro její uskutečnění na dálku, prostřednictvím moderních technologií.

Vše proběhlo podle Řepky bez potíží. „Opravdu se to povedlo. Myslím, že by to mohl být příklad i pro další valné hromady, že se dají pořádat na dálku. I když přiznávám, že tady to bylo jednodušší, protože kandidát na předsedu byl jediný,“ říká funkcionář.

Okresní valné hromady se mají na základě rozhodnutí FAČR konat do 15. dubna. Zatím proběhly dvě na Moravě, ve Žďáru nad Sázavou a v Ostravě-Městě. První v Čechách, což je z pohledu případného vykročení z říše Romana Berbra podstatnější, se uskutečnila právě v Teplicích.

Od 15. dubna do 15. května jsou v plánu krajské valné hromady, velká, která má zvolit příštího předsedu FAČR, se chystá zkraje června.

Ovšem, je tu jeden soupeř pro všechny, COVID-19.