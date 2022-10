DNA Bayernu? Vyhraj. Ne proto, že musíš, ale že chceš, říká Jarolím

Bylo mu teprve šestnáct, když opustil Slavii a zapsal si do fotbalové „občanky“ prvotřídní adresu: Bayern Mnichov. Bývalý záložník a nyní trenér David Jarolím (43) si v dresu plzeňského soupeře v Lize mistrů připsal jeden bundesligový start, pak se s ním utkával coby soupeř. „S Hamburkem proti němu nemám špatnou bilanci,“ usmívá se. Odmítá přitom, že by narazil na aroganci, někdy bavorskému gigantu připisovanou. „Tu jsem poznal až po návratu v Česku,“ říká. Ve velkém rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz rozebírá šance Viktorie a hovoří také o Patriku Schickovi či Adamu Hložkovi.

Stále trochu kroutí hlavou nad tím, že se v létě přetrhlo mnichovské pouto se snajprem Robertem Lewandowským. „To, co scházelo Barceloně, nyní chybí Bayernu,“ říká David Jarolím. Byť zrovna Viktoria si toho při debaklu 0:5 nijak „nevšimla“…

DAVID JAROLÍM Narozen: 17. května 1979 v Čáslavi (43 let)

Pozice: trenér

Hráčská kariéra: Slavia Praha (1995–97), Bayern Mnichov (Něm., 1997–2000), 1. FC Norimberk (Něm., 2000–03), Hamburger SV (2003–12), Evian Thonon Gaillard (Fr., 2012), Mladá Boleslav (2013–14)

Bilance v bundeslize: 318 zápasů/ 17 gólů

Bilance v české lize: 39/1

Bilance v reprezentaci: 29/1

Úspěchy: mistr německé ligy s Bayernem (1999, 2000), účastník MS 2006 a EURO 2008

Trenérská kariéra: Mladá Boleslav – asistent (2015–16), Olympia Radotín (2018–19), Slavoj Vyšehrad – U 19 (2020–21), Ústí nad Labem (2021–22)

Platí, že máte dvojnásobný důvod sledovat zápasy Plzně s Bayernem v Lize mistrů?

„Rád všeobecně sleduju bundesligu a samozřejmě hodně Bayern, přehled mám. Zajímá mě, jak si vede, jeho způsob hry. Přece jenom jsem v Mnichově nějakou dobu působil. Hamburk je teď ve druhé lize, takže je bez debat, komu držím palce v boji o titul nejvíc.“ (usmívá se)

Po prvním zápase byla Viktoria právem kritizována za herní styl či nedostatek odvahy. Záložník Jan Kopic přitom prohlásil: „Jako byste mě zavřeli do klece s Vémolou a řekli mi, ať jsem odvážný.“ Je to opravdu tak? Jak jste to bral sám, když jste pak proti Bayernu hrál?

„V dresu Hamburku mám proti Bayernu docela dobrou bilanci… Ale to bylo v bundeslize, nedá se to úplně srovnávat. Kvalita mužstev je tam trošičku jiná. Bayern nicméně po odchodu Roberta Lewandowského trochu tápe, co se týče zakončení. Proto jsem si říkal, že by Plzeň mohla mít šanci v Mnichově něco uhrát. Jenže bylo to hodně jednoznačné.“

Čekal byste tedy i vy odvážnější projev? Plzeň sice vsadila na své tradiční zbraně, ovšem ty úplně selhaly. Co si z toho tedy vzít?

„Ve druhém poločase už byl sice zápas rozhodnutý, ale po vystřídání tam byly zajímavější momenty, přišlo oživení. Nastoupili Bassey, Jirka, Pilař, Tijani místo Hejdy. Přišlo mi, že se byli schopni dostat dopředu, vyvést balon, jít do zakončení. Musím uznat, že vypadali trochu líp. I bez Lewandowského má ale Bayern obrovskou kvalitu, Maného, Saného, Gnabryho… V rychlosti to umějí, s tím měla Plzeň velké problémy, to byl rozdíl. Třeba mohou být odvážnější, v některých situacích víc hrát dopředu, snažit se po ztrátě balonu o represink. Třeba na Bayern doma vlétnou.“

Měli plzeňští hráči příliš mnoho respektu? Nestarali se někteří víc o to, jak si vyměnit dres?

„Ani bych nemluvil o zápase s Bayernem jako o předchozím duelu s Interem, který nebyl úplně v pohodě, ale vidím to jenom na dálku. Zaznívají hlasy, že