Ronalda jsem určitě předběhl, vzpomíná Matějovský. Co ho mrzí na štaci ve Spartě?

Neuvěřitelných 22 ligových sezon: tak dlouho vydržel hrát Marek Matějovský fotbal na té nejvyšší úrovni. „Můj čas ale už vypršel. Za žádnou cenu nechci, aby se o mě říkalo, že nastupuju jen za zásluhy,“ říká dnes už bývalý mladoboleslavský záložník ve velkém a otevřeném rozhovoru pro Ligu naruby. Jaké to bylo hrát v Anglii proti Cristianu Ronaldovi a Waynu Rooneymu a jak vzpomíná na svůj gól Liverpoolu? Jak vypadal konflikt s Martinem Pulpitem a co Matějovský říká o Karlu Brücknerovi a Tomáši Rosickém? Co by nejraději přepsal ve své letenské kapitole?