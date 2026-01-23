Český fotbal má problém, říká Pavelka. Mladí nehrají, na co narážel ve Spartě?
Vychováváme méně a méně výrazných talentů. A když se sem tam nějaký objeví, v Česku s ním povětšinou neumíme zacházet. Teenager s tuzemským pasem, a adekvátní rolí, je na scéně spíše výjimkou. Během ligového podzimu se přes pět set odehraných minut dostalo jen osm hráčů… „Český fotbal má problém,“ bez obalu tvrdí David Pavelka, někdejší záložník Sparty věnující se v jedné z hráčských agentur mladým fotbalistům. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Miliardáři si nekoupili kluby pro dobročinné účely, ale pro úspěch. Nejlépe okamžitý. Na hráčské burze padají rekordy. Kdo stál před rokem milion eur, stojí přinejmenším dva, spíš víc. Všichni zbrojí, mládež jde do ústraní. Není na seznamu absolutních priorit. „Rozvoj vlastních mladých hráčů je druhotným cílem,“ říká David Pavelka, player development manager silné skupiny Sport-Invest.
Arsenal ukázal v Praze patnáctiletého Maxe Dowmana, ve spoustě klubů v elitních soutěžích hrají teenageři se silnou rolí. V Česku se na podzim neobjevil v lize jediný český hráč do sedmnácti let, v druhé nejvyšší soutěži jich bylo sedm, ale jen dva odehráli víc než 300 minut. O rok či dva starší hráči jsou na ligové scéně spíše výjimkou. Co děláme špatně?
„Těžká otázka, na níž hledá správnou odpověď řada lidí. Začnu trochu zeširoka, dlouhé roky jsem se na tuto problematiku díval jako hráč. Člověk to zcela logicky vnímá jinak. Ale ve chvíli, kdy jsem se s kariérou pomalu loučil, jsem měl možnost o těchto věcech trošičku víc přemýšlet. Na základě dat, těch tvrdých dat, které máme v ruce, je vidět, že ani z nejlepších českých akademií neprodukujeme dostatečný počet zajímavých talentů.“
To zní vážně.
„Ono to vážné opravdu je, rozdíloví hráči nám chybí. Druhým aspektem, proč kluci nehrají, respektive jen málo, je velmi složitá situace na českém trhu. Mezi majiteli se objevilo mnoho silných hráčů, kteří tlačí na úspěch. Ideálně na okamžitý. A rozvoj vlastních mladých hráčů je pro ně druhotný. Není to rezignace, ale jednoduchá prioritizace v rámci aktuálního nastavení. Spousta klubů řeší i byznysové věci, ekonomiku a postupný progres odchovanců je upozaďován. I proto, že se nejedná o jednoduché téma. Nechci být příliš pesimistický, ale tak to vnímám. Český fotbal má problém. Bohužel důsledky můžeme ještě mnohem víc pocítit v budoucnu. Trh se totiž za poslední půlrok či rok dynamicky změnil.“
Nerad bych omlouval talentované teenagery, ale aktuální silně ambiciózní klima v českém fotbale nenahrává jejich výraznějšímu nasazování.
„Souhlasím. Také nemám rád výmluvy, hráči to hned