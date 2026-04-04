Šidliák: Hodně lidí na Moravě teď nespí, obviněných bude víc. Čisté nejsou ani Čechy...
Byl přímo u toho, když fotbalová asociace sepsala podezřelé zápasy a obrátila se s nimi na policii. Jiří Šidliák, někdejší místopředseda FAČR, v rozhovoru pro web iSport popisuje zrod současné korupční aféry. Je přesvědčený, že se počet obviněných ještě rozroste. K politické odpovědnosti vyzývá moravského člena výkonného výboru Pavla Nezvala a vysvětluje, jak je to s korupcí v Čechách.
Jak a kdy se kauza vůbec narodila?
„Můžu říct jedno úplně přesné datum: 4. srpna 2022.“
Tehdy se stalo co?
„Už když jsme jako nové vedení přišli na asociaci v červnu 2021, o problému match-fixingu jsme věděli. Nedlouho před uvedeným datem zpracoval tehdejší Integrity Officer Jirka Hendrich podezřelé zápasy ze sezony 2021/2022. Bylo jich přibližně deset, dvanáct a asi není překvapením, že se týkaly hlavně Zlínska, které tenkrát zrovna měnilo název z FC Viktoria Otrokovice na SK Kvítkovice (až od léta 2023 klub figuroval pod názvem FC Zlínsko). A s tímto seznamem jsme onoho 4. srpna seznámili policii ve Zlíně. Policisté si seznam převzali a začali vyšetřovat. Téměř okamžitě, což je vidět i ze soupisu podezřelých zápasů. Prvním z prověřovaných je už utkání MOL Cupu z 16. srpna, Uherský Brod–Vyškov (1:3). Jsem velmi rád, že to po nějakých třech a půl letech takhle dopadlo, že většinu organizátorů a velké množství hráčů nebo rozhodčích, kteří v tom byli zapojení, se podařilo obvinit. A hlavně, že se na případu pracuje dál.“
Domníváte se, že obviněných přibude?
„Ano, jsem přesvědčen o tom, že obviněných bude víc, že se případ rozroste. I proto, že někteří vyslýchaní mají při vyšetřování spolupracovat, policie se tím pádem dozví další věci.“
Pojďme si ještě připomenout, na základě čeho se může asociace, v tomto konkrétním případě Jiří Hendrich, domnívat, že zápasy jsou podezřelé.
„Je známou věcí, že FAČR využívá spolupráci se Sportradarem a dalšími organizacemi, které na podezřelé zápasy v souvislosti se sázkami upozorňují. Z těchto výstupů