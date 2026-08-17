Kritizoval Infantina a jeho plány. Teď důležitý manažer FIFA Lamour skončil
Byl to pořádný poprask. Když šéf Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) Gianni Infantino představil svůj projekt s prodejem části práv na mistrovství světa soukromým investorům, ocitl se pod lavinou kritiky z celého světa. Ostrá slova však přišla i z míst, odkud to nečekal – přímo z vrcholných pater organizace. Jejich autorem byl její provozní ředitel Kevin Lamour. Platila ovšem také za jedna z posledních, která ve své funkci pronesl. Necelé tři týdny poté totiž odchází. Zda nedobrovolně, to zatím není potvrzené.
Lamour, který nastoupil v roce 2024 po působení v roli zástupce generálního sekretáře UEFA, vydal 31. července prohlášení, v němž se rozepsal o „projektu jednoho člověka“. A dokonce také o tom, že administrativa FIFA byla zamýšlenou akcí spojovanou se společnostmi blízkými hlavě Spojených států Donaldu Trumpovi, „oklamána“. „Prezident musí lidi spojovat, sjednocovat a inspirovat. Nyní zažíváme pravý opak,“ opřel se Lamour do Infantina.
Jak připomněl server BBC, funkcionář si připustil, že je vůči svému zaměstnavateli zavázán loajalitou. Cítil však také povinnost nezpronevěřit se určitým hodnotám a podporovat své kolegy ve FIFA. „Pokud to znamená, že přijdu o práci, budiž. To rozhodnutí pochopím a budu ho respektovat. Aspoň se dnes v noci dobře vyspím,“ dodal v předtuše toho, co by mohlo následovat.
K tomu, zda Lamour musel odejít nuceně, se ovšem nejmocnější fotbalová organizace odmítla vyjádřit. „FIFA může potvrdit, že pracovní poměr mezi FIFA a Kevinem Lamourem na pozici provozního ředitele skončil 17. srpna 2026. FIFA děkuje Kevinovi za jeho dvouletou službu a přeje mu hodně štěstí do budoucna,“ uvedla pouze.
Zaměstnanci byli o Lamourově konci informováni e-mailem od generálního sekretáře Mattiaze Grafströma v pondělí večer. Ten také v dopise zaslaném členům Rady FIFA tvrdil, že se obě strany na ukončení spolupráce dohodly. „Toto rozhodnutí bylo přijato po pečlivém zvážení a s velkým respektem ke Kevinovi, a to jak po osobní, tak po profesionální stránce,“ napsal.