Mistr světa 1990 chce být prezidentem Německa, kývl silné extremistické straně. Jaké má vyhlídky?
Bývalý fotbalový mistr světa z roku 1990 Thomas Berthold bude v lednu kandidovat na německého prezidenta za opoziční stranu AfD.
Dvaašedesátiletý exreprezentant zdůraznil svou nestranickost a dodal, že chce být prezidentem všech občanů.
V nepřímé volbě ve Spolkovém shromáždění 30. ledna ale nebude favoritem.
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Další velké sportovní jméno ve velké evropské zemi chce být prezidentem. Strana Alternativa pro Německo (AfD) vyšle do lednové prezidentské volby jako svého kandidáta bývalého fotbalistu a mistra světa z roku 1990 Thomase Bertholda. Už minulý týden pětinásobný olympijský šampion v judu Teddy Riner oznámil svou kandidaturu na francouzského prezidenta.
Vystupoval proti opatřením během pandemie
Dnes AfD uvedla, že do prezidentského klání vyšle bývalého fotbalistu Bertholda, který hrál mimo jiné za Eintracht Frankfurt, Bayern Mnichov či Stuttgart. Působil také v klubech v Itálii a v Turecku. V roce 1990 se v Římě stal se spoluhráči z německého národního týmu mistrem světa. Berthold mimo jiné za pandemie vystupoval proti přísným opatřením proti šíření koronaviru.
„Fotbal spojuje napříč hranicemi a tábory. Právě to naše země nyní potřebuje,“ uvedl na síti X spolupředseda AfD Tino Chrupalla. „Thomas Berthold je bezpartijní, nezávislý a je mužem jasných slov. Ví, co znamenají týmový duch, výkon a férovost,“ dodal.
Dvaašedesátiletý Berthold na stejné síti za nominaci poděkoval a zdůraznil, že vstupuje do klání jako nestranický kandidát. „Chci být spolkovým prezidentem všech občanů, ať už žijí kdekoli a volí kohokoli,“ uvedl. Zároveň uvedl, že by podle něj měl být prezident volen přímo.
Není největší favorit
Jenže tak to na rozdíl od Česka, nebo již zmíněné Francie v Německu zatím není. Prezidenta vybírá speciální grémium, takzvané Spolkové shromáždění. Jeho členy jsou poslanci Spolkového sněmu a stejný počet zástupců vyslaných 16 spolkovými zeměmi. Poslanců je nyní 630, příští německou hlavu státu tak bude mít právo volit 1260 lidí. Funkce německého prezidenta je spíše ceremoniální, jeho úřad má nicméně morální váhu.
Jaké jsou šance zástupce největší opoziční strany na zvolení? Berthold rozhodně není největší favorit.
AfD je sice nejsilnější opoziční stranou ve Spolkovém sněmu, s rekordním výsledkem ovládla v září volby ve spolkové zemi Sasku-Anhaltsku. Často však stojí v úplné izolaci, civilní tajná služba ji loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, strana se proti tomu brání u soudu.
Proti stojí soupeřka s ještě silnějším volebním zázemím. Kancléř Friedrich Merz navrhl jako kandidátku na prezidentku bavorskou političku Ilse Aignerovou. Vzhledem k podpoře, kterou má, se právě ona zřejmě stane příští hlavou státu. Podpořila ji i její vlastní strana, bavorská Křesťansko-sociální unie, ale také koaliční sociální demokracie (SPD) a dokonce i opoziční Zelení.
Současným německým prezidentem je sociální demokrat Frank-Walter Steinmeier, jehož druhý mandát skončí v polovině března. Spolkové shromáždění, které v Německu prezidenta volí, se sejde 30. ledna.