Od Zaklínače do světa Warhammeru. Henry Cavill míří do Amazonu

Amazon jede. Tedy minimálně v rámci herních adaptací, které se snaží přetavit do seriálů. Po God of War tu máme další velký skok z herní branže, za který tentokrát odpovídá herec Henry Cavill. Ten se totiž rozloužil s Netflixovým Zaklínačem a míří rovnýma nohama do světa Warhammeru.

Právě ten hodlá Cavill realizovat na platformě Amazonu, kde kromě hlavní role zastoupí také pozici producenta. Jak informuje Hollywood Reporter, Amazon v tuto chvíli prochází posledními kroky pro akvizici práv a licence na svět Warhammeru 40K.

Vzhledem k tomu, jak velký fanoušek a nadšenec do Warhammeru Cavill je, držíme mu všechny palce. Koneckonců, pokud se vše povede, dostaneme i my skvělou seriálovou adaptaci lákavého univerza.