Konzolová verze rubačky Warhammer 40:000: Darktide se odkládá. PC verze nesplnila očekávání

Majitelé konzolí Xbox Series X/S si budou muset na masakr kacířů v kooperativní akci Warhammer 40:000: Darktide ještě počkat. Verze pro počítače, která vyšla 30. listopadu 2022, totiž nedokázala dodat to, co slíbila. V dopise hráčům to napsal spoluzakladatel CEO studia Fatshark, Martin Wahlund. Během příštích několika měsíců se tak vývojáři chtějí zaměřit na zapracování zpětné vazby hráčů jako je kraftovací systém, uspokojivější progress a také na odladění optimalizace a celkové technické stability hry.

V rámci toho navíc dojde nejen k odložení konzolové verze hry, ale také nového sezónního obsahu a prémiových kosmetických předmětů. Touha skutečně hru posunout na novou úroveň se tak jeví jako upřímná.