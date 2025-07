Sprinter Bittner si užil horskou etapu na Tour. Bavil diváky jako Sagan: Bylo to boží

Vidět by měl být hlavně ve středeční etapě. Přesto jediný český závodník na Tour de France Pavel Bittner zanechal stopu a získal si přízeň fanoušků podél trati i v těžkém výjezdu na „obra Provence,“ pověstné Mont Ventoux. Ačkoliv je hlavně sprinter, dostal se do denního úniku a pak si mohl v kopci dovolit i jízdu po zadním kole v „Saganově stylu“.

Na letošní Tour de France, která je jeho první, byl vidět hlavně v prvním týdnu. V něm Pavel Bittner ve sprinterských etapách dojel nejprve pátý a pak čtvrtý.

Rodák z Olomouce se však dokázal zviditelnit a získat si přízeň fanoušků na místě i během velmi náročného výjezdu na Mont Ventoux. Téměř šestnáctikilometrového stoupání s průměrným sklonem 8,8 procenta, což už nohy výrazně pocítí. Zvlášť pak ty sprinterovy.

Bittner nejprve překvapil tím, že se v úterní etapě, na kterou si brousil zuby Tadej Pogačar, dostal do početného denního úniku. Jako jediný závodník nizozemského týmu Picnic-PostNL. Přitom to nejprve vypadalo, že je v něm spíš nedopatřením, což ale český cyklista vyvrátil.

„Ráno jsem se probudil a cítil jsem se po pondělním volném dnu docela čerstvý, což bylo hodně fajn. Potřebovali jsme někoho do úniku, tak jsem se tam točil, a nakonec to tam padlo. Takže si můžu odškrtnout, že jsem byl jeden den v úniku, což je dobré. A nakonec to bylo i docela příjemné, jelo se mi fajn,“ pochvaloval si po etapě Bittner.

Přiznal, že před volným dnem se necítil nejlépe, podepsalo se na něm i lehké nachlazení. „Poslední dny nohy nebyly nic extra, ale možná to bylo už i únavou, k tomu trochu nastydnutí. Takže jsem rád, že po volném dni je to zase lepší,“ těšilo 22letého mladíka, který si už loni připsal jednu výhru na španělské Vueltě.

Od dob Sagana to moc lidí nedělá

Ačkoliv by ho mnozí očekávali spíš v zadní části závodu v grupettu, on si den na obávané hoře užil daleko víc vepředu. Etapu zakončil dvacet minut za vítězným Valentinem Paret-Peintrem, ale cestou k televiznímu vysílači pobavil i fanoušky podél trati ve stylu Petera Sagana.

„Atmosféra na Mont Ventoux byla neskutečná. V jednom koridoru jsem to tam vzal po zadním, protože mi přijde, že od doby Sagana, což byl můj idol, to už moc lidí nedělá. Myslím, že fanoušci to ocení, udělalo to dobrou atmosféru,“ řekl po etapě Bittner.

Současně ho potěšilo, kolik příznivců z Česka v této etapě bylo. „Celkově výjezd na Mont Ventoux byl obrovský zážitek. Byl jsem i překvapený, že snad každý kilák tam byla minimálně jedna skupinka Čechů, kteří na mě hezky křičeli. To bylo boží. Doufám, že jich v horách ještě pár uvidím,“ přeje si král české cyklistiky za minulou sezonu.

Ve středu ale bude připraven sprintovat. Rychlíkům v pelotonu se totiž naskýtá možná poslední příležitost hromadného dojezdu. Etapa v Paříži totiž bude ztížená trojím přejezdem přes Montmartre a nikdo tak neví, co od ní čekat. Teď ale všichni doufají ve sprint.

„Středa má být sprinterský den, na to se moc těším, protože je to poslední pořádná šance, kdy bych mohl uspět v etapě. Určitě se budeme snažit, aby to byl sprint, uvidíme, jak to půjde. Pokud budu mít zase dobré nohy, tak by to mohlo být fajn.“