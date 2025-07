Koubek: Vyhrál mimořádně šťastnější tým. Ale asi jsme něco dělali špatně…

Na střídačce s ním lomcovaly emoce a nervy. Koukat, jak se jeho tým dostává do šancí, hraje dobře, ale nedokáže míč za nepříznivého stavu dostat do sítě… Miroslav Koubek (73) po prohře fotbalistů Plzně se Servette (0:1) nadále věří, že Viktoria je schopna výsledek v odvetě ve Švýcarsku otočit a postoupit do 3. předkola Ligy mistrů. „Vylámali jsme si zuby ve finální fázi,“ štvalo západočeského kouče.

Vzpomenete si na zápas, kdy jste prohráli po takových šancích?

„Nepamatuji si. Je to mrzutý výsledek, měli jsme uhrát daleko lepší. Nevyhrál lepší tým, ale vyhrál mimořádně šťastnější. Koncovku jsme nevyřešili dobře, když je to u nás s nulou, asi jsme něco dělali špatně. Někdy potřebujete i štěstí, dneska tam byly vykopnuté šance z prázdné brány a další možnosti… Vylámali jsme si zuby ve finální fázi, jinak mužstvu nemůžu nic vytknout.“

O to víc výsledek mrzí.

„Měli jsme mnoho střel, statisticky velký tlak. Všichni dřeli do úmoru, vytvořili jsme si nebezpečné situace. Někdy takové zápasy hrajete, že můžete hrát, jak dlouho chcete a gól nedáte. Je to poločas, hraje se na jeden zápas doma a jeden venku. Znovu říkám - nepamatuji si, že by se nám po takovém průběhu nepodařilo skórovat. Jsme v poločase. Dojem ze zápasu je takový, že kvalitativní vjem nám dává naději do odvety, že se s tím dá ještě hodně udělat.“

Z čeho vznikl inkasovaný gól?

„Soupeř měl jedinou situaci, jejich hráč to vyřešil velice dobře, pohotově. Jinak v podstatě nic neměli, jejich brejky jsme pochytali. Ještě se na to podívám na videu, ale jejich hráč (Samuel Mráz) dostal prostor na rychlý pohyb a zakončení. Udělal to skvěle, ale asi nebyl správně dostoupený, měl dost místa. Také je to o umění střelce, musím ho pochválit, udělal to fakt dobře.“

Začalo to už tím, jak vyloženou šanci na začátku zápasu špatně zakončil Adu?

„Byla to klíčová situace - místo vedení jedna nula následně už ve třinácté inkasujeme. Určitě bylo jeho zakončení chyba. Špatně, nedůrazně to řešil, zívala na něj brána.“

Anketa Postoupí Plzeň do hlavní fáze Ligy mistrů? Ano Ne Přihlásit se

Pomohl vám nástup důrazných útočníků Durosinmiho a Kabonga ve druhém poločase?

„Vzešly z toho zápasu signály, že se nám Kabongo po zranění vrací. Odehrál těch svých přibližně patnáct minut velice slušně, Rafik byl také cítit. Jim se hrálo dobře – hráli jsme na jednu bránu, létaly centry do soupeřova vápna. Pak byla jen otázka času se prosadit v boxu, kdy na to bylo dost situací. Pro Vydru a Adua to byl zpočátku jiný zápas.“

Ti dva se ve vápně tolik neprosazovali.

„Dneska se jim úplně nedařilo, některé situace přehrávali. Hlavně v první půli jsme měli být v koncovce jednoduší, víckrát vypálit. Kombinační věci jsme neřešili úplně správně. Také tam mělo létat víc centrů, potřebovali jsme udělat větší tlak, postrádal jsem v některých situacích víc hráčů ve vápně.“

Čím jste hráče nabudil o přestávce do druhého poločasu?

„Říkal jsem jim, aby nepanikařili, věděli jsme, že tlak jsme schopni ještě vystupňovat, to se pak potvrdilo. Šli jsme do druhé půle s vírou, že to otčíme a dáme branky.“

Jak se připravit na odvetu ve Švýcarsku?

„Pojedeme tam s vírou, že jsme schopni zápas otočit. Po herní stránce náš výkon až na finále nebyl špatný, potvrdili jsme si, že jsme schopni s nimi hrát. Bude to u nich určitě těžší, budou mít za sebou domácí prostředí, budou odvážnější, sebevědomější. Čeká nás tam šichta, ale mám v naše mužstvo velkou víru, vidím v něm kvalitu. Bude to jiný den, jiný zápas a oba týmy budou v jiném rozpoložení. Třeba tam budeme mít štěstí, které jsme dneska neměli. Pojedeme tam s tím, že to můžeme otočit.“