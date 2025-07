Čeká nás ještě hodně práce, vědí na Dukle po prvním kole. Obměněný tým má smrtící los

Pod vedením nového majitele Matěje Turka se fotbalová Dukla mění. Ráda by nastartovala éru, v níž se nejprve napevno usadí v Chance Lize a následně se postupnými kroky posune výš. Bude to však běh na dlouhou trať, chce to hlavně čas a trpělivost. Sportovnímu řediteli Martinu Haškovi a trenéru Davidu Holoubkovi to naznačilo už první kolo v Karviné (0:2). „Čeká nás ještě hodně práce,“ přitakává zkušený stoper Jaroslav Svozil.

V letní pauze se Juliskou prohnala pořádná vichřice. O sportovní stránku se nově stará bývalý kouč Sparty, Bohemians, Pardubic či brněnské Zbrojovky Martin Hašek, trenérského barda Petra Radu pak vystřídal o dvacet let mladší David Holoubek.

„Je to něco jiného. Jsou tam samozřejmě nové věci, ale každý trenér má něco do sebe. Prošel jsem si toho už dost a z každého trenéra si vždycky vezmete to dobré i špatné. Doufám, že změny budou ku prospěchu a budeme vítězit,“ věří obránce Jaroslav Svozil, třetí nejstarší hráč na soupisce.

Ostatně právě kabina Dukly se přes léto nebývale omladila. Skončilo v ní sedmnáct hráčů včetně zkušených Jakuba Řezníčka, Jakuba Hory, Tomáše Vondráška, Filipa Rady, Matúše Hrušky či Jhona Mosquery. Kvůli zdravotním problémům se navíc předčasně rozloučil útočník Muris Mešanovič. Tucet fotbalistů naopak přišlo, klub si mimo jiné pojistil Rajmunda Mikuše, Kevina-Prince Millu i Mariose Pourzitidise, kteří v Dukle už hostovali.

„Klub se rozhodl jít touto cestou. Sami vidíte, že mladí kluci jsou zajímaví. Dokážou hrát fotbal. Když si to časem sedne, může to být velmi dobré,“ tuší Svozil. „Ukáže to ale až sezona, po prvním kole je na hodnocení brzy. Příprava byla velmi krátká a pořád jsme na začátku nějaké práce. Chceme hrát atraktivní fotbal, být konkurenceschopní a vyhnout se barážovým a sestupovým pozicím,“ odkrývá stoper.

Čerstvý vítr na place ukázal příslib do budoucna

Po povedené přípravě, v níž Dukla vyhrála všech pět zápasů, se ale stěžejní otázky nabízely dál. Jak si značně obměněná skvadra povede proti kometě posledního ročníku z Karviné? Celkový dojem měl k ideálu daleko.

Hlavně první poločas Pražané prospali, až ve 37. minutě za ně poprvé vystřelil nigerijský středopolař Samson Tijani. V tu chvíli už ale Karviná vedla a hru držela pod kontrolou. Dukla se dočkala vzpruhy až po pauze, kdy nevýrazného Štěpána Šebrleho nahradil prvoligový debutant Jacques Fokam. Pomohlo i následné prostřídání halvbeků.

Do hry se dostali také Tomáš Jedlička, Matěj Žitný a Jiří Hrubeš, další nováčci. Krátce po jejich příchodu hlavičkoval těsně vedle Milla, Jedlička pak gólmana Jakuba Lapeše pořádně protáhl a v úplném závěru pálil Fokam nad bránu. Tři slibné gólové šance zůstaly neproměněny, čerstvý vítr na place ovšem ukázal směrem do budoucna příslib.

„Karviná byla kombinačně lepší, měla víc příležitostí, ale my jsme se ve druhém poločase určitě zvedli. Měli jsme tam náznaky a dvě tři šance, které jsme mohli využít,“ ohlíží se Svozil za porážkou 0:2.

Faktem zůstává, že Dukle zkraje sezony nenahrává los. I druhé kole odehraje venku, tentokrát na Andrově stadionu v Olomouci. Následně vyzve další horké kandidáty na elitní šestku, postupně totiž změří síly s Baníkem, Libercem, Plzní, Spartou a Hradcem Králové. „Čeká nás hodně práce, ale už se soustředíme na zápas v Olomouci, kde chceme předvést mnohem lepší výkon,“ doplňuje Svozil.

Příští zápasy Dukly

Olomouc (venku)

Baník (doma)

Liberec (venku)

Plzeň (doma)

Sparta (venku)

Hradec Králové (doma)

Zlín (venku)

Bohemians (doma)

Slavia (venku)