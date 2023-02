The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bude stát 70 euro. Nintendo se přidává ke konkurenci

Nejnovější a netrpělivě očekávaný díl série The Legend of Zelda s podtitulem Tears of the Kingdom se možná zapíše do historie i jinak, než svým hodnocením na Metacriticu. Podle všeho by totiž mohlo jít o jednu z prvních her společnosti Nintendo, která se bude prodávat s novou cenovku čítající 70 euro. Informace si všiml web Nintendo Life a společnost ji v mezičase už stačila ze svého webu odstranit.

V případě společnosti Nintendo jde ovšem o mnohem zásadnější krok, než v případě ostatních velkých vydavatelů. Zatímco u těch lze spoléhat na pozdější masivní slevy, Nintendo zastává politiku minimálních slevových akcí. Reálně se tak u jeho největších titulů čekáním nikdy výrazněji neušetříte. Hra vyjde exkluzivně pro Nintendo Switch už 12. května 2023.