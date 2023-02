Česká střílečka Crime Boss: Rockay City má nový trailer. Call of Duty se v něm potkává s Vice City

České studio InGame představilo první ze své sady videí, která mají blíže přiblížit fungování jeho nové hry Crime Boss: Rockay City. V tom hra představuje dva zcela rozdílné světy. Během cutscén jako bychom se dívali na novou verzi Grand Theft Auto: Vice City, aby se záhy přesunula doprostřed přestřelky na dálnici a společně s tím do béčkové verze Call of Duty. Zajímavostí nicméně je, že v případě nesplnění mise by vám hra měla nabídnout novou, která nepříznivý výsledek zvrátí.

Tahle česká hra se nebude navzdory přirovnání k legendárnímu dílu série GTA odehrávat v otevřeném světě. Vyjít má už 28. března 2023 na počítače a konzole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.