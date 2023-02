Far Cry 6 je přes víkend zdarma na počítačích i konzolích. Postup vám následně zůstane

Far Cry 6 • Far Cry 6

Ubisoft přichystal hráčům na víkend pěkné překvapení. Od 16. do 20. února 2023 totiž můžete hrát plnou verzi hry Far Cry 6 zdarma, a to jak na počítačích skrze Epic Games Store a Ubisoft Store, tak na staré i nové generaci konzolí PlayStation a Xbox. Dosažený postup vám přitom v případě, že se rozhodnete si tuhle hru koupit, zůstane a aktuálně je navíc v 70% slevě, zatímco nejnovější rozšíření Lost Between Worlds pořídíte za polovic.

Hráči, kteří se pak během tohoto víkendu zúčastní co-op aktivit, získají jako bonus odstřelovací pušku White Lotus. A pokud vám revoluce na kubánský styl nevoní, můžete zkusit ukořistit sci-fi arkádu Alien Breed Trilogy, kterou zase nabízí GOG.com.