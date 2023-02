Představování české střílečky Crime Boss: Rockay City pokračuje. Národní ostuda na obzoru

Po prvním ze sady videí majících představit novou českou střílečku Crime Boss: Rockay City, přišlo studio InGame s druhým a my se o tuhle novou domácí střílečku připomínající Call of Duty říznutou s tématikou a stylem Grand Theft Auto začínáme regulérně bát. Ostatně posuďte sami, tohle mohlo být aktuální tak dekádu zpátky a spíš ani to ne.

Crime Boss: Rockay City | Second Episode - Hielo's Yellows Video se připravuje ...

Každopádně ve videu uvidíte útok na doupě konkurenčního gangu, který vám v minulém videu štípnul modré pilulky. Krátké přestřelce předchází ukázka možnosti ovládat druhou najatou postavu a páčení zámku. Koncept plnění misí skrze prostředníky s tím, že pokud to nevyjde, posune se příběh jiným směrem je zajímavý. Je ovšem otázka zda bude stačit na to, aby utáhl celkovou hratelnost a získal si recenzenty i jinde, než v našich luzích a hájích.