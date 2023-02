Sons of the Forest láká na společné přežívání v lese plném kanibalů. Fandy survivalů čekají žně

No a když dojde jídlo, sežerete kamaráda.

Vývojáři survivalu Sons of the Forest se na svém Twitteru pochlubili novým trailerem zaměřeným na multiplayer. V tom se parta kamarádů snaží postavit srub, zatímco se je parta lidojedů snaží ulovit k večeři. Celé to korunuje hezky zpracované stavění a sbírání surovin i náznaky příběhu.

Hra by se měla točit okolo snahy najít ztraceného miliardáře na vzdáleném, ale ne tak úplně opuštěném, ostrově, stavění, vyrábění předmětů a boje o přežití. 23. února 2023 vstoupí na Steamu do režimu předběžného přístupu, ve kterém by měla pokračovat ve vývoji další přibližně rok.