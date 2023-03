Heroes of Might and Magic III v Unreal Engine 5 vypadá skvěle. O ukázku se postaral známý český autor

V alternativní realitě, kde se o remaster třetích Heroes of Might and Magic nestaral Ubisoft, teď možná hrají ultimátní tahovku s grafikou, kterou ve své době dokázala obstarat pouze naše představivost. O ukázku níže se postaral český tvůrce s přezdívkou Hurricane, který nedávno vstoupil do širokého povědomí díky svému traileru na World of Warcraft: Whart of the Lich King Classic. Kéž by si ho podobně všiml i Ubisoft a věnoval téhle legendě péči a pozornost, kterou si tak moc zaslouží.

Hra přitom původně vyšla 3. března 1999 a dočkala se dvou datadisků, Heroes of Might and Magic III: Armageddon's Blade a Heroes of Might and Magic III: The Shadow of Death. HD verze hry vyšla 29. ledna 2015, nicméně bez zmíněných datadisků. Kromě možnosti zahrát si ji i na tabletech je tak fanoušky obecně považována za podřadnou verzi.