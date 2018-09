Jágrova pauza se natahuje. Kdy se legenda vrátí? A naskočí vůbec?

Veřejnost před deseti dny Jaromír Jágr navnadil prohlášením, že možná naskočí do nejbližšího duelu s Jihlavou. Poprvé od karambolu v přípravě s Litoměřicemi, kdy si ne vlastní vinou škaredě poškodil zadní stehenní sval. Nenastoupil. Stejně tak v sobotu na Slavii to nedopadlo, ani v pondělí doma s Přerovem ne. A nos utřeli i fanoušci Motoru.

Mimochodem na pondělní utkání Rytířů nenašly cestu ani dvě tisícovky diváků. Bylo to velké zklamání. Jako by se i z kladenského publika vytrácela víra, že velký Jágr skočí do boje v sezoně, kterou v tradiční baště chtějí zaknihovat minimálně jako barážovou.

„Jak Jardu znám, dá se do pořádku a začne hrát. Teď není kam spěchat, může se v klidu individuálně připravovat a pak pomoci v závěrečné fázi k postupu do extraligy. Návrat po zranění nechce uspěchat, což je správný postup,“ nevidí problém v oddalování šichty Martin Procházka, bývalá kladenská a reprezentační hvězda.

Jágr spoléhal po celou ojedinělou kariéru na svůj instinkt a nejinak je tomu i nyní, za jejího soumraku. Takže, pokud se necítí na sto procent, nevkročí do děje. Musí vědět, že je absolutně ready. Což je právě důvod, proč zůstává mimo sestavu Rytířů. „Jde o to, abych se znovu nezranil a cítil se dobře. Nechci tam být jen do počtu, to by moc nepomáhalo. Věřím, že se nám bude dál dařit, pak není potřeba se tam cpát,“ nekvaltuje navlékat hrací sadu dresů.

Je logické, že kladenská obec nad aktuálním stavem nejásá, Rytíři chtěli mít svoji ikonu ve hře, prodávat