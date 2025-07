Extraligový žebříček: kdo nejlépe posiluje? Sparta v průměru, Dynamo musí řešit útok

Chtějí navázat na vydařenou sezonu, změnami v kádru ale spíš přešlapují na místě. Možná dokonce udělali malý krok vzad. Energie přišla o největší posilu dřív, než za ni mohla vůbec nastoupit na led. Nejproduktivnější muž uplynulého ročníku Eduards Tralmaks odešel bojovat o NHL do Detroitu. S dalším velkým jménem se Vary nevytáhly. Odcházející kompletní druhou lajnu by mohli nahradit Haralds Egle, David Šťastný a Nick Jones, jinak na západě Čech sází hlavně na mladé hráče s velkým potenciálem. V obraně bude nejcitelnější odchod produktivního Fina Tarma Reunanena. Podobně ofenzivně laděného zadáka mužstvo nepřivedlo. Po návratu do Česka se bude chtít předvést urostlý zadák Josef Myšák, šanci by měl dostat i mladík Matteo Kočí.

Co potřebují vylepšit? S Reunanenem odešlo 32 bodů, pryč jsou i Ondřej Dlapa a Michal Plutnar. Karlovarské obraně by minimálně jedno jméno ještě slušelo. Ideálně takové, které umí pravidelně bodovat.

Nejlepší posila: Nick Jones (29), útočník