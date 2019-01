Jágr a Plekanec v Kladně: kdy budou hrát a kolik zápasů musí odehrát | iSport.cz

Rytíři Kladno vyhráli v Chance lize čtyři z posledních pěti zápasů a věří, že do play off vyrazí nejhůř z druhého místa, na kterém se právě v tabulce první ligy nachází. A už se také těší na další zápasy Tomáše Plekance, jenž zároveň válí za extraligovou Kometu. Na to, aby mohl naskočit do případné baráže za Rytíře, ale potřebuje odehrát 15 zápasů. Kdy se do hry zapojí Jaromír Jágr?