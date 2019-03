ONLINE: Kladno - Přerov 2:0. Rytíři hrají o semifinále, vrací se Jágr | iSport.cz

ONLINE | Bez porážky jim to nevyšlo, nyní ale mohou oslavit postup před domácím publikem. Kladenští hokejisté dnes hrají pátý zápas čtvrtfinálové série s Přerovem. Zubři ve středu na svém ledě odvrátili výhrou 2:1 vyřazení. Rytíři, kterým se do sestavy vrací i Jaromír Jágr, však chtějí souboj ukončit a oslavit postup do semifinále. Do další fáze play off Chance ligy mohou v pátek večer také projít České Budějovice, Jihlava a Vsetín. ONLINE přenosy zápasů sledujte na iSport.cz.