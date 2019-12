Budějovice vedou už o 20 bodů, Litoměřice si poradily se Vsetínem | iSport.cz

Motor už po první třetině vedl 4:0, když nejdříve v sedmé minutě otevřel skóre v přesilové hře 20. gólem v sezoně nejlepší střelec soutěže Jan Veselý, potom se prosadil dvakrát Radek Prokeš a trefil se i Lukáš Endál. Další branky přidali David Gilbert a René Vydarený.

Brankář Milan Klouček díky 17 úspěšným zákrokům udržel potřetí v sezoně čisté konto. České Budějovice zvítězily posedmé za sebou a bodovaly ve 23. duelu, z nichž jen dva prohrály.

Přerov sice s nováčkem Sokolovem prohrával po brance Jaromíra Kverky v početní výhodě dvě vteřiny před koncem první třetiny, ale o obrat se postaral Roman Pšurný. Ve 23. minutě vyrovnal a po 76 vteřinách závěrečné části získal svému týmu v přesilové hře vedení 2:1. Výsledek dovršil v 57. minutě Šimon Kratochvil.

Vítězství Litoměřic nad Vsetínem zařídil dvěma góly finský útočník Kristian Kangas. Nejdříve v sedmé minutě prolomil bezbrankový stav a po vyrovnání Davida Tůmy z konce druhé třetiny v čase 41:56 v početní výhodě rozhodl.

Na čtvrtém místě se udržel Chomutov, který vyhrál Havířovem 3:2. Díky lepším vzájemným zápasům zůstal před pražskou Slavií, která vyhrála nad poslední Kadaní 4:3 díky gólu obránce Jana Nováka sedm sekund před koncem.

První liga se nyní v novém systému rozdělí na dvě skupiny, do kterých se započítávají dosud získané body. První osmička (České Budějovice, Přerov, Litoměřice, Chomutov, Slavia, Vsetín, Poruba a Havířov) bude hrát o šestku pro přímý postup do play off.

Celky na 9. až 16. místě (Jihlava, Prostějov, Frýdek-Místek, Třebíč, Benátky nad Jizerou, Ústí nad Labem, Sokolov a Kadaň) budou usilovat o dvě pozice v předkole, které budou hrát i týmy ze 7. a 8. příčky po nadstavbě. Obě skupiny se hrají čtyřkolově každý s každým (28 kol).

30. kolo první hokejové Chance ligy:

Slavia Praha - Kadaň 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Branky: 10. Vrdlovec, 24. F. Vlček, 33. Vampola, 60. J. Novák - 10. Wojnar, 43. D. Zeman, 45. Homer. Rozhodčí: M. Petružálek, Jechoutek - Beneš, Janíček. Vyloučení: 11:7, navíc Kučný - Š. Čech oba 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 805.

Chomutov - Havířov 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Branky: 5. Rýgl, 18. Stloukal, 45. J. Doktor - 30. Cihlář, 56. L. Bednář. Rozhodčí: Kostourek, Valenta - Votrubec, Šimán. Vyloučení: 3:4, navíc Rudovský (Chomutov) 10 min. Bez využití. Diváci: 1713.

Poruba - Frýdek-Místek 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 31. a 59. Motloch, 53. Tomi. Rozhodčí: Barek, J. Doležal - Bartek, J. Novák. Vyloučení: 6:9, navíc Dluhoš 10 min., T. Jáchym, M. Špaček oba 5 min. a do konce utkání - Tomi 10 min., Eret, Motloch oba 5 min. a do konce utkání. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 1353.

Přerov - Sokolov 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: 23. a 42. R. Pšurný, 57. Š. Kratochvil - 20. Kverka. Rozhodčí: Cabák, Kašík - Hanzlík, Kučera. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 1446.

Motor České Budějovice - Prostějov 6:0 (4:0, 1:0, 1:0)

Branky: 13. a 15. Prokeš, 7. J. Veselý, 19. Endál, 36. Gilbert, 49. Vydarený. Rozhodčí: Skopal, Šindel - Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 6421 (vyprodáno).

Benátky nad Jizerou - Ústí nad Labem 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Branky: 34. Jiruš - 47. Zajíc, 53. Maršoun, 59. Vildumetz. Rozhodčí: Čáp, Kopeček - Flegl, Horažďovský. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 206.

Litoměřice - Vsetín 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky: 7. a 42. Kangas - 38. D. Tůma. Rozhodčí: Souček, Grech - Belko, O. Doležal. Vyloučení: 6:12. Využití: 1:0. Diváci: 1398.

Jihlava - Třebíč 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: 39. D. Kolář, 48. Matýs, 59. Chlubna - 10. Szathmáry. Rozhodčí: R. Čech, Jaroš - Podrazil, Axman. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. Diváci: 1966.

Tabulka: