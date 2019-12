Zaplaťte dluhy! Duda a spol. hrozí Chomutovu návrhem na insolvenci | iSport.cz

Juraj Valach, Radek Duda, Dávid Skokan, Pavel Klhůfek, Bohumil Jank, Jan Stránský, Lukáš Vantuch a Jan Šťastný, ti všichni po Chomutovu požadují uhrazení závazků z minulé sezony. Celkově jde o několik milionů korun.

„Nejsme schopni garantovat úhradu v domluvených termínech v listopadu a prosinci 2019, kdy vyšší finanční příjmy máme nyní zajištěny až začátkem roku 2020,“ přiznal nedávno v dopise hráčům Adam Zwettler, statutární ředitel Piráti Chomutov, a.s. a předseda klubu. „I přes jistá zpoždění jsme zatím uhradili všechny splátky splatné do října 2019 a to v celkové sumě 7,5 mil. Kč, bohužel se nám do dnešní doby nepodařilo dokončit jednání s některými partnery a zároveň již minulým vedením byly kompletně vyčerpány prostředky určené na celý kalendářní rok 2019,“ stojí v něm.

Hokejové odbory zastupované Liborem Zbořilem se však nemíní smířit s chomutovskými sliby a jdou do protiútoku. O to srdnatěji po zjištění, že stávajícím hráčům prvoligového týmu mzdy nerušeně chodí. „Měl jsem jasné podezření, že v klubu zvýhodňují nynější hráče tím, že je normálně platí a naše klienty nikoli. Našli si partu kluků, kteří v Chomutově už nejsou a na ty se vykašlali. Přesvědčovali nás před sezonou, že mají peníze na úhradu veškerých dluhů a teď se děje tohle… Po třech měsících opět problém a zase to mají odprdnout bývalí hráči. Máme prý počkat do února, pak z toho bude březen a hráči se nedočkají nikdy. Takhle tedy ne,“ zlobí se Zbořil, prezident výkonného výboru České asociace hokejistů.

Jeho akce zní následovně: do pátku 20. prosince Piráti uzavřou s hráči písemnou dohodu, v níž se klub zaváže úhradou dlužných pohledávek, včetně smluvních pokut a úroků z prodlení nejpozději do konce ledna 2020.

Pokud se tak stane, výše zmínění jsou ochotni nepodnikat další kroky k vymožení splatných pohledávek, například prostřednictvím Smírčí komise ČSLH, případně soudní cestou, či insolvenčního řízení. Pakliže dohoda nebude uzavřena, hráči podají insolvenční návrh na prohlášení konkurzu společnosti Piráti Chomutov a. s. „Od hráčů mám v tomto směru zelenou, už nechtějí být hodnými beránky,“ dodal Libor Zbořil.