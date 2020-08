Bek Toronta Král válí za Přerov, doufá v extraligu. Bitky? Jen se usměju

Toužil dávat góly ve velkém, jako jeho vzor Alexandr Ovečkin. Když ho v šesté třídě po příchodu do Komety šoupl kouč Libor Zábranský do obrany, nesl to těžce. Dnes je za to Filip Král (20) vděčný. V kapse má tříletou nováčkovskou smlouvu s Torontem a nejspíš od prosince ho čeká nabírání zkušeností na farmě v AHL. Do té doby se rozehraje v prvoligovém Přerově.

Jeho první myšlenka byla: Vrátím se na pár měsíců do extraligové Komety. Jenže v Brně nebylo pro Filipa Krále v sestavě adekvátní místo. Vazby s klubem, kde z něj vycepovali kreativního beka, to prý nenarušilo. Přerov mu nevadí, naopak. Cítí důvěru, na ledě dostává velkou porci minut. „Věřím, že můžu být jedním z top beků první ligy,“ říká sebevědomě rodák z Blanska, jenž už má jiné vzory než ruského bombarďáka Alexandra Ovečkina.

Dnes už se zaměřujete víc na obránce, že?

„Na Ovečkina se furt dívám, líbil se mi odmala. Ale teď jsem přešel na hráče Toronta. Sleduju hlavně Morgana Riellyho a Tysona Barrieho. Mám rád útočné beky. Mým vzorem byl samozřejmě Erik Karlsson.“

Vy nejste žádný ranař, nevyhledáváte agresivní hru. Nebude to problém pro kariéru v NHL?

„Vím, že je to potřeba a snažím se agresivitu do své hry dávat. Ale ne tak, že házím borce hlavou na mantinel, dávám jim lokty a srážím se. Nemám na to postavu a zatím ani sílu. Je agresivita a agresivita… Nikdy nebudu takový, že si někoho najedu a trefím. Určitě chci být silnější, dělám pro to maximum. Hlavně se ale snažím být chytrý, dostat hráče na mantinel a pak je tam udržet.“

Co bitky?

„To vůbec. Za tři roky jsem se v Americe nepopral. Zkoušeli to na mě, ale já jsem typ, který se usměje a řekne: Hele, vyřiď si to s bitkařem. Nemám to zapotřebí. Pokud je to borec, co se jenom mlátí, usměju se a jedu pryč. Potom si ho třeba vychutnám na modré.“ (úsměv)

Věříte, že byste mohl dostat šanci v týmu Maple Leafs už v příští sezoně?