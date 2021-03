Jágrovo Kladno znovu udolalo Slavii. Vsetín vyrovnal sérii

Hokejisté Kladna i Poruby uspěli i ve druhých duelech čtvrtfinále play off první ligy. Rytíři doma zdolali pražskou Slavii 2:1 v prodloužení díky brance Antonína Melky v čase 64:52. Ostravané zvítězili v Přerově 5:2. Stav sérií hraných na čtyři vítězné zápasy vyrovnaly Litoměřice díky výhře 4:1 v Jihlavě a Vsetín, který porazil domácí Vrchlabí 2:0.

Kladno se v dramatické bitvě obešlo bez bodového příspěvku Jaromíra Jágra, který k páteční výhře 3:1 pomohl gólem a asistencí. Slavia byla v úvodu duelu pod tlakem, ale z její první šance v polovině úvodní části udeřil střelou z pozice mezi kruhy Petr Kafka.

Slávistický gólman Martin Michajlov odolával až do 45. minuty, kdy jej překonal po přihrávce Tomáše Plekance obránce Martin Kehar. Tři minuty před koncem se Michajlov zranil a nahradil jej Roman Málek. Ten sice v prodloužení kryl při přesilovce Pražanů šanci Plekance, ale v 65. minutě se před něj z rohu natlačil Melka a rozhodl.

Poruba potvrdila formu osmou výhrou za sebou. V 8. minutě dostal Ostravany z dorážky do vedení útočník Tomáš Jáchym, který v pátek rozhodl v 73. minutě o výhře 3:2 v prodloužení. V čase 13:40 zvýšil finský forvard Markus Korkiakoski, který zpoza branky florbalově nabral puk na čepel a ze vzduchu jej u pravé tyče zasunul za Michaela Petráska.

V úvodu druhé části se hosté ubránili 59 sekund v oslabení tří proti pěti a v pokračující přesilovce soupeře vyřešil přečíslení spolu s navrátilcem z trestné lavice Šimonem Szathmárym individuálně přesnou střelou z levého kruhu obránce Dušan Žovinec.

Krátce po polovině utkání snížil střelou z mezikruží Rok Macuh a ve 35. minutě dostal domácí na kontakt v přesilové hře obránce Mikuláš Zbořil. Necelých deset minut před koncem se ale podruhé v utkání prosadil Žovinec a v poslední minutě dovršil výsledek při power play do prázdné branky Jan Hudeček.

Vsetín po prohře 3:4 v prodloužení ve Vrchlabí vykročil do utkání ve 3. minutě přesilovkovým gólem Adama Zemana. Po 114 sekundách třetí třetiny prostřelil z levého kruhu Jakuba Soukupa opět Zeman. V brance Valachů si osmnáctiletý Jakub Málek v prvním startu v prvoligovém play off v kariéře připsal 21 zákroků a čisté konto.

Litoměřice po prohře 1:2 vykročily do druhého duelu dobře a v šesté minutě otevřel v přesilové hře skóre Matěj Beran bolestivou brankou. Střela Patrika Miškáře jej totiž trefila do hlavy a odrazila se do branky. O vyrovnání se postaral také v početní převaze v čase 12:51 Matěj Pekr.

V závěrečném dějství ale Dukla v oslabeních zápas ztratila. Ve 43. minutě potrestal faul Lukáše Mareše Martin Procházka, za 122 sekund už to bylo 3:1 pro Stadion po brance Miškáře při trestu Filipa Dundáčka. V 58. minutě sedm sekund po skončení další přesilovky skóroval Peter Jánský.

Výsledky 2. zápasů čtvrtfinále play off první hokejové ligy Čtvrtfinále play off první hokejové Chance ligy - 2. zápasy:

Přerov - Poruba 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Branky: 32. Macuh, 35. M. Zbořil - 22. a 51. Žovinec, 8. T. Jáchym, 14. Korkiakoski, 60. Hudeček. Rozhodčí: Cabák, Koziol - Gančarčík, Hanzlík. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Bez diváků. Stav série: 0:2.

Jihlava - Litoměřice 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Branky: 13. Pekr - 6. M. Beran, 43. Martin Procházka, 45. Miškář, 58. Jánský. Rozhodčí: R. Čech, Šudoma - Zídek, Vašíček. Vyloučení: 9:3. Využití: 1:3. Bez diváků. Stav série: 1:1.

Vrchlabí - Vsetín 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 3. a 42. A. Zeman. Rozhodčí: J. Doležal, Ondráček - Maštalíř, O. Polák. Vyloučení: 14:13, navíc M. Heřman (Vrchlabí) 10 min. a 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Bez diváků. Stav série: 1:1.

Kladno - Slavia Praha 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Branky: 45. Kehar, 65. Melka - 10. P. Kafka. Rozhodčí: Hucl, Šindel - Jindra, Hnát. Vyloučení: 7:6, navíc Šmerha (Slavia) 10 min. Bez využití. Bez diváků. Stav série: 2:0.

Další program:

Úterý 23. března - 3. zápasy:

17:00 Litoměřice - Jihlava, Slavia Praha - Kladno,

17:30 Poruba - Přerov, Vsetín - Vrchlabí.

Středa 24. března - 4. zápasy:

17:00 Litoměřice - Jihlava, Slavia Praha - Kladno,

17:30 Poruba - Přerov, Vsetín - Vrchlabí.