Boj o extraligu s fanoušky! Výjimka v Kladně vyvolala bouři, zasáhl Jágr

Přímá bitva o extraligu v sedmém zápase play off. Co víc si hokejový nadšenec může v milované hře přát? Magický duel, který může rozhodnout jakákoliv chyba, se již dnes od 17 hodin odehraje v Kladně. Stane se tak i za účasti fanoušků Rytířů a dokonce jihlavské Dukly.

„Rytíři chtějí ctít fair play. Proto dáváme možnost i fanouškům Dukly, aby podpořili svůj tým v rozhodující bitvě této sezony,“ uvedl Lukáš Jůdl, tiskový mluvčí Kladna v článku informujícím o udělené výjimce pro diváky. Nebýt však hodně nespokojených reakcí na Facebooku, k 250 uvolněným vstupenkám by se nejspíš dostali pouze Kladeňáci.

Prvotní informace, že si vstupenky mohou pořídit pouze kladenští fanoušci s negativním PCR testem na COVID-19, rozzuřila především jihlavské příznivce. Udivených reakcí, proč nemohli diváci už na šestý zápas do Jihlavy, jen narůstalo a společně s komentáři, jako jsou „nefér“, „špinavé intriky“, „podlost“, „prasárna“ a mnoho dalších směřovaly na adresu Jaromíra Jágra .

Do pořádně rozbouřené diskuze se vložil i samotný stále hrající boss Rytířů. „Fanoušci Jihlavy a Kladna: je mi smutno, když vidím, kolik zla a nenávisti zplodí jeden zas....ý článek. Copak jsme se my lidi dočista zbláznili? Ano fandi, ale nebuď fanatik. I fanděni musí mít pravidla, úctu a respekt k druhým. Pořád je to jen sport, hokej... jen hokej. A to píši já, který mu obětoval cely život...“ napsal Jágr na svém facebookovém profilu.

Komentář Jaromíra Jágra k naštvaným reakcím fanoušků na udělenou výjimku pro diváky na bitvu o extraligu s Jihlavou v Kladně







Mnohé uživatele sociální sítě příspěvek kladenského matadora ještě více naštval, řada fanoušků se ale Jágra zastala se slovy, ať si nenechá nic líbit a užije si rozhodující zápas č. 7. Každopádně se za nedlouho na webových stránkách Kladna objevil nový článek, který informoval, že volné vstupenky jsou pro všechny.

„Podmínkou však zůstává, aby každý předložil u vstupu vedle platné vstupenky i výsledek negativního PCR testu na COVID-19. Klub umožnil svým permanentkářům se otestovat dnes od 15:10 do 17:30 na ČEZ Stadionu. Nyní však každý zájemce musí podstoupit test po své ose,“ stálo v článku Rytířů.

Jestli přítomnost fanoušků nějak ovlivní klíčový duel ročníku Chance ligy, se teprve ukáže. Až dosud se ale ve finálové sérii vždycky radovali z vítězství hosté. Jihlavu tak alespoň dosavadní výsledky staví do role favorita, Kladno chce ale nepřízeň domácího prostředí v sedmé bitvě o všechno zlomit.

