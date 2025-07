Revize kádru Baníku: klíčová osma, nejistota u opor. Na Slovensku chtějí talent

Alexander Munksgaard (27 let, pravý nebo levý obránce, wingbek)

Zápasy: 13 (9x za Baník B, 4x za Baník A)

Góly: 0

Asistence: 0

Žluté karty: 3

Červené karty: 0

Minuty: 919

Zcela upřímně: dánský bek zabírá na Bazalech místo ostatním. Ví to management, realizační tým i spoluhráči. Soustředění v polské Opalenici to znovu jen potvrdilo. O to víc je zvláštní, že to nikdo neřeší. Mít cizince rok v týmu, aby byl na hraně áčka a béčka? Naprosto nesmyslná záležitost...