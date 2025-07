Plzeň v generálce: spokojenost i promarněné šance. Kde jsou otazníky v sestavě?

V sobotu po obědě zakončila soustředění v Rakousku plzeňská Viktoria. Český vicemistr remizoval 1:1 s Bochumí, celkem z druhé bundesligy. Trefil se Pavel Šulc z penalty. Do zápasu se opět dostal větší počet hráčů, základní sestava naznačila, jak by mohla vypadat startovací jedenáctka pro úvodní ligové kolo v Pardubicích. „Může se stát ještě leccos,“ hodnotil pro klubovou televizi plzeňský asistent Marek Bakoš.

Plzeň v sedmi přípravných duelech šestkrát vyhrála, jedinou bodovou ztrátu utrpěla v generálce na sezonu. Pod alpskými kopci na dobře známém stadionu v rakouském Kufsteinu (čtvrteční generálku na sezonu zde odehrála i Sparta proti švýcarskému Young Boys Bern – 3:1) završila soustředění proti Bochumi, která v uplynulém ročníku sestoupila do druhé bundesligy. Zápas skončil remízou 1:1, v prvním poločase proměnil penaltu Pavel Šulc.

„Šlo o dobrý zápas z obou stran, je z toho remíza 1:1. O výsledek před ligou úplně nejde, ale spíš o to nachystat se na sezonu,“ zmínil v hodnocení utkání pro klubovou televizi reprezentační záložník Lukáš Červ.

Do první půle vyslali plzeňští trenéři sestavu, která by do velké míry mohla vstoupit do sezony v pátek v Pardubicích. V brance Martin Jedlička, sehraná stoperská trojka Sampson Dweh, Svetozar Markovič, Václav Jemelka, střed zálohy Lukáš Červ s Tomášem Ladrou, na krajích Amar Memič s Karlem Spáčilem. Před nimi Pavel Šulc a nahoře Matěj Vydra ve dvojici s Princem Aduem.

Po přestávce šli do hry další hráči. Celý poločas dostal v brance Florian Wiegele, který se v přípravných duelech jevil velmi slušně. O pauze naskočili také Milan Havel (nahradil Spáčila, který v první půli zahodil solidní šanci a také byl ošetřovaný po nepříjemném faulu) a Adrian Zeljkovič místo Červa.

V sestavě zbývá pravděpodobně vyřešit jednu pozici ve středu zálohy, kde v sobotu začal Ladra, případně místo v útoku vedle nového kapitána Vydry. Nejistá je i situace na pozici levého halvbeka. Tam trenéři spoléhali po odchodu Cadua na návrat Cheicka Suarého, francouzský krajní hráč ale zápasy v přípravě vynechal kvůli svalovému zranění.

Možností jsou i úpravy v rozestavení, proti Bochumi nastoupila Plzeň s osvědčeným modelem 3-4-1-2, během přípravy zkoušela i 3-4-3, případně 3-1-4-2. „Do vstupu do sezony nám zbývá týden, může se ještě stát leccos. Nějaký obraz o týmu máme,“ zmínil Bakoš.

V prvním poločase vypadala Plzeň výrazně lépe, mohla vést vyšším skóre, než 1:0 gólem z penalty. Velké šance měli Spáčil i Šulc, ve druhé půli ještě Memič a Durosinmi. Jeho branka po další akci nebyla uznána kvůli ruce.

Z nových posil má evidentně nejblíže do sestavy ligou ošlehaný Ladra, jinak bude trenér Koubek nejspíš minimálně na startu sezony spoléhat na osvědčené tváře. Příprava zatím úplně nevychází Durosinmimu, do základu má blíž pohyblivější Adu. Nigerijský šutér zahodil proti Bochumi jednu velkou šanci, naopak špatnou rozehrávkou pustil soupeře do nebezpečného brejku.

„První poločas jsme hráli výborně, soupeře zatlačili, vytvořili si předfinálové i finálové situace, dali jsme gól z penalty,“ chválil Bakoš. „Šlo o poslední zápas v Rakousku, příprava vrcholí, ani bych tomu neříkal generálka. Ukázalo nám to nějaké věci proti velmi dobrému soupeři, jsme spokojeni.“

Viktoria zahajuje sezonu v pátek v Pardubicích, velmi důležitý zápas přijde na řadu hned v dalším týdnu. Plzeň zahajuje 2. předkolo Ligy mistrů doma proti švýcarskému Servette Ženeva.