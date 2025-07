Šampioni Wimbledonu nemohou hrát mix na US Open. Ostuda, zlobí se Siniaková

Při prvním společném turnaji vyhráli nejcennější titul, který je k mání. A vítězové smíšené čtyřhry ve Wimbledonu Kateřina Siniaková s Nizozemcem Semem Verbeekem by si rádi spojenectví ještě párkrát zopakovali. Koncem srpna na US Open jsou však bez šance, protože mix v New Yorku čeká revoluční změna.

Američané letos odehrají turnaj smíšených dvojic během dvou dnů v kvalifikačním týdnu před hlavní singlovou soutěží. A o titul i milion dolarů bude bojovat v rychloformátu jen 16 párů oproti klasickým 32. Polovinu z nich vyberou pořadatelé a dají jim volné karty, druhá půlka se do pavouka dostane na základě kombinovaného singlového žebříčku. Na pořadí v rankingu čtyřhry se nebere ohled.

Jednatřicetiletý deblista Verbeek singlový žebříček nemá, jednička dámské čtyřhry Siniaková je ve dvouhře až na 81. místě. Nemají pražádnou šanci dostat se do pavouka, kam se hlásí singlové hvězdy. Týmy spolu mají vytvořit například Jannik Sinner s Emmou Navarrovou, Carlos Alcaraz s Emmou Raducanuovou či Daniil Medveděv s Mirrou Andrejevovou.

„Ostuda, že se pro něco takového rozhodli. Je to marketingový krok, který bere šanci deblistům,“ kritizovala Siniaková tah amerických pořadatelů pro BBC. „Rádi bychom spolu zase hráli, ale je nám jasné, že nemůžeme,“ povzdechl si Verbeek. „Chápu, že lidé uvidí singlové hvězdy, ale jako deblistovi mi krvácí srdce…“

Staví se peníze před tenis

Nejsou jediní, komu se novinka nelíbí. „Rozhodování podle logiky zisku je v některých situacích hluboce špatné. Smíšená čtyřhra na US Open byla nahrazena pseudoexhibicí zaměřující se pouze na show. Vnímáme to jako hlubokou nespravedlnost a vyjádření neúcty k jedné kategorii hráčů. Stavit peníze před tenis není nikdy dobrá myšlenka,“ uvedli již dříve loňští šampioni v mixu na US Open Sara Erraniová a Andrea Vavassori ve společném vyjádření.

Nálepka exhibice novému mixu na US Open padne. Zápasy se budou hrát bez výhod na dva vítězné sety do čtyř gamů s tím, že rozhodující sadu nahradí supertiebreak. Pouze finále proběhne v klasickém formátu do šesti gamů.

Čtyřkolový turnaj se tak zvládne odehrát během dvou dnů, zápasy poběží na ESPN. Do areálu ve Flushing Meadows, kam byl v minulosti během kvalifikačního týdne vstup zdarma, se budou prodávat vstupenky. Grandslam se v podstatě natáhne na tři týdny, což zvýší jeho profit.